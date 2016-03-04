به گزارش مهر، تیم ملی بسکتبال تا پیش از حضور در مسابقات انتخابی المپیک در تورین ایتالیا (۱۴ تا ۱۹ تیرماه) در تورنمنت اطلس اسپورت شرکت کرده و همچنین به منظور انجام دو دیدار تدارکاتی سفری هم به لتونی خواهد داشت.

این دو اعزام در قالب برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی بسکتبال قطعی و نهایی شده است، اما مسئولان فدراسیون بر آن هستند تا شرایطی را برای دیدارهای تدارکاتی بیشتر پیش از سفر به ایتالیا فراهم کنند.

در همین زمینه رایزنی‌هایی با لیتوانی و ترکیه انجام شده است. به گفته علی توفیق، دبیر فدراسیون بسکتبال در این رایزنی‌ها از مسئولان دو کشور خواسته شده در صورت برگزاری تورنمنت از ایران هم برای حضور در آن دعوت کنند.

لیتوانی و ترکیه از جمله تیم‌هایی هستند که باید در مسابقات گزینشی برای کسب سهمیه المپیک شرکت کنند.