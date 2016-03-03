نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته در منطقه آزاد اروند گشایش یافت

معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه مذکور چهارشنبه شب در راستای افزایش صادرات غیرنفتی به کشور عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس در این محل گشایش یافته است.

محمد رضا معتمدی با اشاره به برپایی چهار روزه این نمایشگاه، از دعوت چندین هیئت تجاری از کشورهای عراق، کویت و عمان برای حضور در این نمایشگاه خبر داد.

وی افزود: در این نمایشگاه بیش از ۴۰ شرکت و تولید کننده موادغذایی آخرین محصولات و دستاوردهای تولیدی خود را به معرض نمایش عموم گذاشته اند.

به گفته معتمدی، انواع صنایع پروتئینی، فرآورده های گوشتی، فرآورده های لبنی، صنایع تبدیلی، کنسروهای غیرگوشتی، خشکبار، فرآورده های روغنی، پخش و توزیع فرآورده های غذائی و ماشین آلات صنایع غذائی بخشها یمختلف این نمایشگاه را تشکیل می دهند.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند از معرفی توانمندی ها و پیشرفت های تولیدات داخلی در حوزه کشاورزی و موادغذایی، ارتقای سطح مبادلات تجاری با کشورهای بازار هدف در جهت توسعه صادرات غیر نفتی، آشنائی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان با آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی حوزه مواد غذائی داخلی و خارجی، اشتغال و کارآفرینی، ارتقای دانش و تبادل اطلاعات میان شرکت کنندگان در نمایشگاه، تشویق و ترغیب تولید کنندگان برای رقابت سالم و هدفمند در عرصه این صنعت و ایجاد فضا برای ارتباط مستقیم تولید کنندگان با مصرف کنندگان، به عنوان مهمترین اهداف برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی مواد غذائی و صنایع وابسته نام برد.

معتمدی اظهار کرد: امید می رود تا برگزاری این نمایشگاه گامی بلند در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت و توانمندیهای این صنعت در کشورمان باشد.