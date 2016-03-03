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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸

با حضور رئیس سازمان بهزیستی؛

اولین مرکز تخصصی اوتیسم در کرمانشاه افتتاح شد

اولین مرکز تخصصی اوتیسم در کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه- اولین مرکز تخصصی اوتیسم در کرمانشاه با حضور رئیس سازمان بهزیستی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرکز تخصصی اوتیسم در کرمانشاه امروز پنجشنبه با حضور محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون وزیر رفاه افتتاح شد.

محسنی بند پی در مراسم افتتاح این مرکز، توجه به کودکان اوتیسمی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تشخیص سریع این اختلال در مهارت آموزی به کودکان اوتیسمی تاثیر زیادی دارد.

وی خاطر نشان کرد: بی توجهی به این کودکان، مشکلات و هزینه های بیشتری را در آینده متوجه جامعه و خانواده ها خواهد کرد، لذا باید شرایطی فراهم شود که این کودکان آموزش ببینند و اجتماع پذیری بیشتری داشته باشند.

رئیس سازمان بهزیستی یادآور شد: اوتیسم هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز وجود داشته و تنها مختص ایران نیست.

مدیر مرکز اوتیسم کرمانشاه نیز در این مراسم، اظهار داشت: مرکز اوتیسم کرمانشاه هم اکنون ارائه خدمات به ۱۰ کودک را انجام می دهد.

وی خواستار حمایت های مالی مسئولان استان و کمک به این مرکز برای ارائه خدمات بهتر شد.

کد مطلب 3571785

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