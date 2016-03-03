اولین مرکز تخصصی اوتیسم در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرکز تخصصی اوتیسم در کرمانشاه امروز پنجشنبه با حضور محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون وزیر رفاه افتتاح شد.

محسنی بند پی در مراسم افتتاح این مرکز، توجه به کودکان اوتیسمی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تشخیص سریع این اختلال در مهارت آموزی به کودکان اوتیسمی تاثیر زیادی دارد.

وی خاطر نشان کرد: بی توجهی به این کودکان، مشکلات و هزینه های بیشتری را در آینده متوجه جامعه و خانواده ها خواهد کرد، لذا باید شرایطی فراهم شود که این کودکان آموزش ببینند و اجتماع پذیری بیشتری داشته باشند.

رئیس سازمان بهزیستی یادآور شد: اوتیسم هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز وجود داشته و تنها مختص ایران نیست.

مدیر مرکز اوتیسم کرمانشاه نیز در این مراسم، اظهار داشت: مرکز اوتیسم کرمانشاه هم اکنون ارائه خدمات به ۱۰ کودک را انجام می دهد.

وی خواستار حمایت های مالی مسئولان استان و کمک به این مرکز برای ارائه خدمات بهتر شد.