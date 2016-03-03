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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۱

گزارش پلیس راه؛

انسداد ۴ محور مواصلاتی/ بازگشایی محور کنارک - جاسک

انسداد ۴ محور مواصلاتی/ بازگشایی محور کنارک - جاسک

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا، از بازگشایی محور کارک به جاسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی، گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم‌اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین از پل استاندارد تا پل پردیس ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در تمامی راه‌‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی ادامه داد: محور شمشک - دیزین و پونل - خلخال و باند جنوبی آزاد راه مرزن‌‌آباد کماکان تا اطلاع ثانوی مسدود است. همچنین محور هراز به دلیل عملیات راه سازی از آبعلی به سمت شمال از ساعت ۱۹ تا ۵ صبح روز بعد مسدود است و این انسداد مقطعی تا ۱۵ اسفند ادامه دارد.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور در پایان گفت: محور جاسک - کنارک که از روز گذشته به دلیل طغیان رودخانه‌های محلی مسدود شده از ساعت ۵:۴۵ صبح پنج شنبه مجدد بازگشایی شد.

کد مطلب 3571787

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