اتکا به کلاس شاهکارنمی آفریند/۲۰سال با سلمان فارسی زندگی کردم

به گزارش خبرنگار مهر، داود میرباقری صبح پنج‌شنبه در کارگاه فیلم‌نامه‌نویسی از ویژه برنامه‌های پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در کتابخانه مرکزی اصفهان اظهار داشت: لازمه ساختن یک اثر هنری داشتن نگاهی ویژه است؛ امروزه دیگر اغلب سوژه‌ها و موضوعات برای بیننده جدید نیستند چراکه بسیاری از حرف‌ها گفته شده است.

وی افزود: نیازی نیست به دنبال حرف جدید باشیم بلکه نشان دادن منظری جدید به بیننده کار را دیدنی می‌کند و تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

کارگردان سینمای کشورمان با بیان اینکه مشکل مهم سینمای کشور نداشتن درک سینمایی است، ابراز داشت: سینما بیشتر متکی بر رفتار و احساس است و بر این اساس باید درک و تصور درستی از سینما و فیلمنامه وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه افراد به سینما می‌روند تا به دنیای جدیدی را مشاهده ‌کنند که در دنیای واقعی آن را تجربه نکرده‌اند، ابراز داشت: بر این اساس باید دقت کنیم سینما منبر موعظه نیست و باید به این دیدگاه مخاطب احترام بگذاریم.

برای نگارش یک فیلمنامه خوب شناخت انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

میرباقری با بیان اینکه برای نگارش یک فیلمنامه خوب شناخت انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بیان داشت: به طور مثال اگر قرار باشد راجب به یک حوزه مفهومی در فیلم صحبت کنیم، ابتدا باید یک شخصیت پیدا کنیم که از تمام ابعاد آن شناخت داشته باشیم و بدین شکل قصه به شکل خود به خود تعریف خواهد شد.

وی با بیان اینکه نوشته‌ا‌ی که از سر تکلیف نوشته شود هیچ‌گاه مناسب فیلمسازی نخواهد بود، ابراز داشت: این مسئله تجربه شخصی من است اگر کاری به من سفارش داده شود، آن کار خوب از آب درنمی‌آید چراکه رابطه‌ای میان نویسنده و نوشته ایجاد نمی‌شود.

شناخت دقیق شخصیتِ‌ِ محوری داستان سناریوی خوب را خلق می‌کند

کارگردان سینمای کشورمان با بیان اینکه شناخت دقیق شخصیتِ‌ محوری داستان سناریوی خوب را خلق می‌کند، ابراز داشت: اثری در نهایت خوب از کار درمی‌آید که نویسنده با عشق آن را نگاشته و نوشتن برای وی به مثابه زندگی باشد.

وی اضافه کرد: از نظر فنی نیز توصیه می‌کنم فیلمسازان از خود بپرسند که تا چه حد شخصیت محوری داستان را می‌شناسند چراکه شناخت و همه جانبه و با دقت می‌تواند فیلمنامه خوب خلق کند.

میرباقری با بیان اینکه نگارش سناریوی سلمان فارسی را با امرالله احمدجو آغاز کرده است، بیان داشت: من پژوهش‌ها و مطالعات و تحقیقات بسیاری حول شخصیت سلمان انجام داده‌ام؛ در واقع حدود ۲۰ سال با سلمان فارسی زندگی کرده و سعی کردم با روند زندگی وی همسفر شوم.

وی با بیان اینکه لازمه ساختن یک اثر هنری داشتن نگاهی ویژه است، ابراز داشت: به یقین اثری که با مناسبات، شرایط و درگیری‌های انسان امروز ساخته شود، اثرگذار و ماندگار خواهد بود.

کارگردان سینمای کشورمان با اشاره به ضرورت استفاده از ترکیبات تازه در فیلمنامه ها گفت: در برخی کارهای من به ویژه در نمایشنامه‌ها، مثل‌ها و ترکیبات توصیفی با واژه‌های جدید ساخته شده و عمق پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه استفاده از آموزش کلاسیک در این زمینه فیلمنامه نویسی را رد نمی‌کنم، بیان داشت: باید توجه داشته باشیم که با اتکای به کلاس آموزشی نمی‌توان شاهکاری ایجاد کنید.

میرباقری گفت: همچنین موضوعی که فرد از آن آگاهی کافی ندارد و یا شخصیت و فضا وی را درگیر نمی‌کند نباید برای آن وقت گذاشت.

میرباقری اضافه کرد: این مطلب به ویژه برای افرادی که تازه کارتر هستند بسیار مهم است؛ کارهای اولیه خود را در فضا و جغرافیایی بسازید که بر آن اشراف و احاطه دارید چراکه زمانیکه شما از ابزار مورد استفاده خودآگاهی دارید قطعا اثری که تولید می‌شود، ماندنی و تاثیرگذار خواهد بود.

فیلمنامه با نگارش متن ادبی متفاوت است

کارگردان مختارنامه با بیان اینکه فیلمنامه با نگارش متن ادبی متفاوت است ادبیات نیست، افزود: وقتتان را صرف نوشتن مطلبی نکنید که ادبی به نظر برسد این دو با هم کاملا متفاوت هستند چراکه فیلمنامه قرار است کنش و واکنش شخصیت‌ها را نشان دهد.

میرباقری با اشاره به اینکه یک فیلم تاریخی اثری کاملا تخیلی است، ادامه داد: پرداختن به مقوله تاریخ یک مقوله ذهنی است و به نوع نگاه، نگرش و باورهای مولف بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه زبان در سینما خاص است، گفت: زبان سینما، زبان ادبیات و تاریخ نیست؛ زبانی است که با یک‌بار گفتن تأثیر خود را بگذارد و متناسب با فضای داستان باشد.