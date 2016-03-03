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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی:

برخی احزاب سیاسی به دنبال جدا کردن مردم از ولایت هستند

برخی احزاب سیاسی به دنبال جدا کردن مردم از ولایت هستند

بیرجند- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: برخی احزاب سیاسی با ایجاد جنگ روانی در جامعه به دنبال جدا مردم از ولایت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان صبح پنج شنبه در نشست توجیهی آگاه سازی سیاسی فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی استان با اشاره به برنامه‌های براندازی نظام از سوی آمریکا، گفت: جریان نفاق با رویکرد خشونت و تکفیر، نفوذی‌ها با رویکرد نافرمانی مدنی و برخی احزاب سیاسی نیز با ایجاد جنگ روانی دست به دست هم داده‌اند تا مرجعیت انقلاب اسلامی را در مدیریت جبهه مقاومت تحت تاثیر قرار داده و مردم را از ولایت جدا کنند.

حجت الاسلام لطفیان با بیان اینکه انقلاب اسلامی معادلات دنیا را تغییر داد و کانون ایجاد جامعه موحدان در دنیا شد، افزود: دشمنان بدانند که هوشیاری و ولایتمداری مردم تمامی نقشه‌های آمریکا را نقش برآب خواهد کرد.

وی بصیرت ملت ایران را در پیروی از ولایت ستودنی دانست و افزود: امنیت کنونی نظام جمهوری اسلامی مرهون ولایت مداری مردم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران سبب شده که بزرگ‌ترین قدرت‌ها در برابر آن تعظیم کنند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی امید مستضعان جهان و جبهه مقاومت است، بیان کرد: به همین دلیل نظام سلطه به رهبری آمریکا، تروریسم دولتی به رهبری اسرائیل و تکفیر به رهبری عربستان جبهه جدیدی را در مقابل آن آراسته‌اند.

کد مطلب 3571790

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