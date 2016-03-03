برخی احزاب سیاسی به دنبال جدا کردن مردم از ولایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان صبح پنج شنبه در نشست توجیهی آگاه سازی سیاسی فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی استان با اشاره به برنامه‌های براندازی نظام از سوی آمریکا، گفت: جریان نفاق با رویکرد خشونت و تکفیر، نفوذی‌ها با رویکرد نافرمانی مدنی و برخی احزاب سیاسی نیز با ایجاد جنگ روانی دست به دست هم داده‌اند تا مرجعیت انقلاب اسلامی را در مدیریت جبهه مقاومت تحت تاثیر قرار داده و مردم را از ولایت جدا کنند.

حجت الاسلام لطفیان با بیان اینکه انقلاب اسلامی معادلات دنیا را تغییر داد و کانون ایجاد جامعه موحدان در دنیا شد، افزود: دشمنان بدانند که هوشیاری و ولایتمداری مردم تمامی نقشه‌های آمریکا را نقش برآب خواهد کرد.

وی بصیرت ملت ایران را در پیروی از ولایت ستودنی دانست و افزود: امنیت کنونی نظام جمهوری اسلامی مرهون ولایت مداری مردم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران سبب شده که بزرگ‌ترین قدرت‌ها در برابر آن تعظیم کنند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی امید مستضعان جهان و جبهه مقاومت است، بیان کرد: به همین دلیل نظام سلطه به رهبری آمریکا، تروریسم دولتی به رهبری اسرائیل و تکفیر به رهبری عربستان جبهه جدیدی را در مقابل آن آراسته‌اند.