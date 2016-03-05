پیمان ناجی فیلمنامه نویس و کارگردان فیلم کوتاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت دو فیلم کوتاه «عروسک» و «شعور» گفت: تصویربرداری «شعور» پاییز سال جاری و «عروسک» زمستان به پایان رسید و در تلاش هستم تا این دو فیلم کوتاه را در جشنواره های داخلی و خارجی به نمایش درآورم.

وی با اشاره به هدف خود از تولید فیلم کوتاه بیان کرد: در حال دو مسیر اصلی را به صورت موازی در سینمای ایران دنبال می کنم، اول نگارش فیلمنامه های بلند سینمایی است که نمونه آن نگارش فیلمنامه «چهارشنبه» به کارگردانی سروش محمدزاده بود که در بخش «هنر و تجربه» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت، دوم ساخت فیلم های کوتاه و تجربی تا بتوانم تسلط کافی برای کارگردانی در حوزه سینمای بلند را پیدا کنم.

ناجی با اشاره به فیلم کوتاه «عروسک» توضیح داد: در خلاصه داستان این فیلم آمده است «وقتى خودتى و يه اتاق كوچيك، وقتى خونواده ات مى شه عروسكت، عروسكى كه حتى ياد نگرفتى چه جورى باهاش رفتار كنى.». نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی این فیلم را خودم برعهده داشتم همچنین در این فیلم کوتاه بازیگرانی چون آیسان حداد، احسان ناجی و سحر فراهانی بازی می کنند.

وی بیان کرد: فیلم کوتاه «شعور» نیز به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی خودم ساخته شده است. در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است «توى خيابون همه دنبال گرفتن حقيم. توى هر موقعيتى خودمون رو محق مى دونيم و بابتش هر كارى مى كنيم». این فیلم نیز برای حضور در جشنواره‌های بین المللی آماده است.

ناجی در پایان گفت: در این فیلم کوتاه احسان ناجی، شیرین اسداللهی و خودم بازی می کنیم.