به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش ملی بومی سازی برنامه درسی؛ چیستی و چگونگی، توسط قطب علمی بومی سازی برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی ۶ و ۵ خردادماه سال ۹۵ در همین دانشگاه برگزار می شود.

محورهای های این همایش، مبانی بومی سازی برنامه درسی، چیستی بومی سازی برنامه درسی، چگونگی بومی سازی برنامه درسی، بومی سازی برنامه درسی در قلمرو علوم مختلف، بومی سازی در تجارب جهانی و عملکرد کشورها، آسیب شناسی بومی سازی برنامه درسی، تولید علم دینی در حوزه برنامه درسی هستند.

مهلت ارسال چکیده مقالات ۲۰ اسفند ۹۴، مهلت ارسال اصل مقالات ۳۱ فروردین ۹۵ و برگزاری همایش ۶ و ۵ خرداد ۹۵ است.

اولین همایش ملی بومی سازی برنامه درسی؛ چیستی و چگونگی، ۶ و ۵ خردادماه سال ۹۵ در دانشگاه علامه طباطبایی، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان شهید عضدی شمالی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می شود.