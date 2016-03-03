کلاهبرداری در مقابل دستگاه های خودپرداز /ثبت شکایت در پلیس آگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۷ آبانماه پیرمردی با مراجعه به کلانتری ۱۱۵ رازی به ماموران اعلام کرد که از حساب عابربانکش ، مبلغ دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به حساب فردی ناشناسی واریز شده است ؛ وی در اظهاراتش عنوان کرد که فردی حدودا ۴۵-۴۰ ساله به بهانه" کمک کردن جهت انجام عملیات بانکی" به او نزدیک و به این شیوه و ترفند ، مبلغ فوق را به حساب دیگری واریز کرده است .

پرونده در پایگاه هشتم پلیس

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز از حساب افراد" و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۱۱ تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

اظهارات مالباخته

پیرمرد پس از حضور در پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در ۲۷ آبان ماه قصد انتقال مبلغ ۳ میلیون تومان به حساب یکی از اعضای خانواده ی خود را داشتم ؛ در حین انجام عملیات بانکی از طریق دستگاه خودپرداز ، فردی میانسال به بهانه کمک کردن و احتمال انجام اشتباه از سوی بنده در زمان انجام عملیات بانکی ، به من پیشنهاد کرد تا وی مبلغ ۳ میلیون را به حساب مورد نظرم را واریز کند؛ پس از انجام عملیات بانکی و انتقال وجه ، این شخص کارت عابربانکم و همچنین رسید انجام تراکنش بانکی را پس داد و مدعی شد که انتقال وجه با موفقیت انجام داده و پس از آن از محل دور شد.

مالباخته در ادامه اظهاراتش عنوان کرد: طی تماس تلفنی با اعضای خانواده به آنها اطلاع دادم که مبلغ سه میلیون تومان به حسابشان واریز شده اما آنها در تماس مجدد عنوان کردند که تنها مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به حسابشان واریز شده است!! بلافاصله به بررسی رسید دستگاه پرداخته و آنزمان بود که متوجه شدم مبلغ انتقال وجه به حساب ۳۰۰ هزار تومان بوده در حالیکه ۳ میلیون تومان از حسابم برداشت شده بود ؛ بلافاصله به دستگاه خودپرداز مراجعه و در بررسی تراکنش مالی حساب خود متوجه شدم که طی دو عملیات همزمان بانکی ، ابتدا مبلغ دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از حسابم به حساب ناشناسی واریز و سپس مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به حساب اعضای خانواده ام واریز شده است و بنده نیز بودن دقت در مبلغ واریزی به حساب (۳۰۰۰۰۰ تومان ) نکرده و تصور کرده بودم که مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ تومان به حساب اعضای خانواده ام منتقل شده است.

شناسایی داماد ناخالف

در بررسی تراکنش مالی حساب مالباخته ، کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی اطلاع پیدا کردند که مبلغ دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مورد نظر به حساب خانمی ساکن شهرک مشیریه واریز شده است ؛ این خانم در تحقیقات پلیسی عنوان کرد که کارت عابر بانک حسابش را در اختیار دامادشان بنام "رضا . ع" (متولد ۱۳۴۲) قرار داده است .

دستگیری متهم

با شناسایی "رضا . ع" به عنوان یکی از مجرمین سابقه دار با ۱۲ فقره سابقه دستگیری به اتهام ارتکاب جرایم مختلف سرقت ، استفاده از اسناد مجعول ، کلاهبرداری ، صدور چک های بلامحل و ... ، شناسایی تصویر "رضا . ع" توسط مالباخته و نهایتا مطابقت تصویر وی با تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته بانکی ، دستگیری رضا . ع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت .

با شناسایی مخفیگاه "رضا . ع" در منطقه شوش و اطمینان از حضور وی در مخفیگاهش ، متهم ۲۷ بهمن ماه دستگیر ، به پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل و در همان تحقیقات اولیه صراحتا به کلاهبرداری از افراد دارای سنین بالا و برداشت پول از حساب آنها به شیوه و شگرد فوق اعتراف کرد .

سرهنگ کارآگاه حمدالله علیزاده رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبربه خبرنگار مهر گفت: با توجه به سوابق متهم در ارتکاب جرایم مختلف و به جهت شناسایی سایر جرایم ارتکابی متهم و همچنین سایر شکات و مالباختگان، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است. لذا از تمامی شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند دعوت می شود تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ در میدان حـر - خیابان ۱۲ فروردین مراجعه کنند.