فرهنگ سفر با تورهای گردشگری کمرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا ظهر پنجشنبه در نشست معاونین منطقه سه کشور که باهدف انتخاب مسیرهای گردشگری برگزار شد، فرهنگ سفر در قالب تور را در کشور کم‌رنگ توصیف کرد و افزود: سفر با تور موجب می‌شود تا هزینه‌های سفر و ترافیک کاهش یابد و استفاده مطلوبی از زمان سفر شود.

دلاور بزرگ نیا افزود: در برگزاری و تعریف مسیرهای گردشگری باید ذاقه مخاطب را شناخت زیرا جغرافیای فرهنگی نیز باید در تورها موردتوجه قرار گیرد تا تبادل فرهنگی مؤثری در سفرها شکل گیرد.

وی بر ضرورت تعریف مقاصد جدید سفر تأکید کرد و افزود: بسیاری از جاذبه‌های استان‌های هم‌جوار با مازندران در قالب برگزاری تورهای متنوع می‌تواند زمینه سفرهای کوتاه و خاطره‌انگیز باشد.

ثابت مدیر امور استان‌های معاونت گردشگری هم مدیریت محتوای گردشگری را اولویت این معاونت برشمرد و گفت: فرهنگ سفرهای گروهی وتور در کشور را قصد داریم با بهره‌گیری از رسانه‌ها و برنامه‌های هنری ارتقا بخشیم.

وی افزود: خانواده‌های ایرانی سفرهای خارجی را با تور انجام می‌دهند. این رویکرد باید در سفرهای داخلی هم موردتوجه قرار بگیرد.

وی با اشاره به مزیت‌های سفر گروهی برای خانواده‌ها و اقتصاد کشور افزود: بسیاری از رویدادها آیین‌ها و جشنواره‌های کشور را می‌توان با برگزاری تورها رونق بخشید.

نشست معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده و مسیرهای جدید منطقه 3 کشور شامل استان‌های تهران مازندران البرز و قم است که زمینه رونق تورهای متنوع در این استان‌ها را فراهم خواهد کرد.