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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۱۵

معاون وزیر اقتصاد:

سرمایه‌‌گذاری خارجی نیازمند ایجاد سازمان جديد است

سرمایه‌‌گذاری خارجی نیازمند ایجاد سازمان جديد است

کرمان ـ معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر بخواهیم سرمایه گذاری‌های خارجی را گسترش دهیم، نیاز به ایجاد یک سازمان برای رسیدگی به امور این قبیل سرمایه‌گذاریها است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی در کرمان اظهار داشت: توسعه سرمایه گذاری خارجی نیازمند ساز و کاری است که باید تدارک دیده شود تا بتوانیم در این حوزه موفق عمل کنیم.

وی عنوان کرد: سرمایه گذاری خارجی مانند سرمایه گذاری داخلی سازمانی ندارد که بتواند مشکلات سرمایه گذاران خارجی را حل و فصل کند بنابراین باید همانگونه که برای سرمایه گذاری داخلی، سازمان و برنامه‌ریزی وجود دارد، برای سرمایه گذاری خارجی نیز یک سازمان در کشور تشکیل دهیم که البته این موضوع مورد توجه رئیس اتاق بازرگانی ایران قرار دارد.

خزاعی خاطرنشان کرد: در این راستا، بحث راه اندازی خانه سرمایه گذار مطرح شده و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده و باید سرمایه گذاران سرشناس کشور در این زمینه وارد عمل شوند تا بتوانند از صنف خود حمایت کرده و مشکلات را به مسئولان منتقل کنند.

معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سرمایه گذاری های خارجی که در کشور صورت می گیرد، افزود: معتقدیم ۹۵ درصد سرمایه گذاری هایی که خارجی انجام می دهند، می توان توسط سرمایه گذار داخلی انجام داد و امیدواریم در استان‌های مختلف این اتفاق بیفتد.

خزاعی تصریح کرد: در کرمان، بیش از ۳۵ میلیارد دلار پروژه آماده برای سرمایه گذاری وجود دارد که تحقق این امر، نیاز به زمان، برنامه و انرژی بسیاری دارد و ما روی بخش خصوصی در استان کرمان حساب می کنیم.

وی تاکید کرد: ۵۰ میلیارد دلار پروژه آماده و جمع بندی شده و مذاکرات آن با کشورهای مختلف انجام شده که در صورت تامین مالی و تخصیص فاینانس، می توان آنها را آغاز کرد و حتی می توان بیش از ارقام یاد شده، از فاینانس استفاده کرد.

کد مطلب 3571803

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