به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی در کرمان اظهار داشت: توسعه سرمایه گذاری خارجی نیازمند ساز و کاری است که باید تدارک دیده شود تا بتوانیم در این حوزه موفق عمل کنیم.

وی عنوان کرد: سرمایه گذاری خارجی مانند سرمایه گذاری داخلی سازمانی ندارد که بتواند مشکلات سرمایه گذاران خارجی را حل و فصل کند بنابراین باید همانگونه که برای سرمایه گذاری داخلی، سازمان و برنامه‌ریزی وجود دارد، برای سرمایه گذاری خارجی نیز یک سازمان در کشور تشکیل دهیم که البته این موضوع مورد توجه رئیس اتاق بازرگانی ایران قرار دارد.

خزاعی خاطرنشان کرد: در این راستا، بحث راه اندازی خانه سرمایه گذار مطرح شده و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده و باید سرمایه گذاران سرشناس کشور در این زمینه وارد عمل شوند تا بتوانند از صنف خود حمایت کرده و مشکلات را به مسئولان منتقل کنند.

معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سرمایه گذاری های خارجی که در کشور صورت می گیرد، افزود: معتقدیم ۹۵ درصد سرمایه گذاری هایی که خارجی انجام می دهند، می توان توسط سرمایه گذار داخلی انجام داد و امیدواریم در استان‌های مختلف این اتفاق بیفتد.

خزاعی تصریح کرد: در کرمان، بیش از ۳۵ میلیارد دلار پروژه آماده برای سرمایه گذاری وجود دارد که تحقق این امر، نیاز به زمان، برنامه و انرژی بسیاری دارد و ما روی بخش خصوصی در استان کرمان حساب می کنیم.

وی تاکید کرد: ۵۰ میلیارد دلار پروژه آماده و جمع بندی شده و مذاکرات آن با کشورهای مختلف انجام شده که در صورت تامین مالی و تخصیص فاینانس، می توان آنها را آغاز کرد و حتی می توان بیش از ارقام یاد شده، از فاینانس استفاده کرد.