به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، اصغر کشاورز اظهار کرد: در این جشنواره نمایندگان تولیدکننده و پرورش‌دهندگان گل و گیاه از ۱۵ استان‌ کشور حضور دارند و جدیدترین تولیدات خود را در معرض دید عموم قرار می‌دهند.

وی تأكید کرد: طی سال‌های اخیر و به واسطه برگزاری جشنواره‌های متعدد در بازار گل و گیاه اصفهان و آشنایی بیشتر شهروندان به گل و گیاه و صنایع وابسته به آن شاهد تحولاتی مثبت در صنعت گل وگیاه استان و انسجام بیشتر تولیدكنندگان بومی و کشوری در ارتقای كیفیت تولیدات خود بوده‌ایم.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: یکی از نقاط برجسته این جشنواره حضور تولیدکنندگان ماهی‌های زینتی و همچنین تولیدکنندگان مشاغل خانگی است که عموماً زنان سرپرست خانوار هستند.

وی ادامه داد: در این جشنواره با ۱۵۴ غرفه انواع گل‌های شاخه بریده و آپارتمانی، کاکتوس، درختان و درختچه‌های مثمر و غیر مثمر، گل‌های فصلی، بذر و انواع گلدان‌های سفالی و پلاستیکی عرضه شده و کالاهایی مانند گل‌های خشک، ظروف میناکاری شده، چرم‌های طراحی و نقاشی شده و دیگر اقلام مربوط به مشاغل خانگی و انواع ماهی‌های زینتی و صنایع وابسته آن در معرض دید شهروندان قرار می‌گیرد.

کشاورز در تشریح اهداف برپایی این نمایشگاه‌ها گفت: نمایشگاه‌های گل و گیاه با هدف ایجاد همگرایی بیشتر بین مدیریت شهری، تولیدكنندگان گل و گیاه و فعالان در زمینه صنایع وابسته و جانبی و همچنین تقویت جایگاه گل و گیاه در زندگی شهری و ترویج فرهنگ گل‌دوستی و گیاه‌پروری و همچنین افزایش روحیه نشاط و شادابی در میان شهروندان برگزار می‌شود‌.

وی یکی دیگر از اهداف مهم برگزاری این جشنواره را کنترل قیمت‌ها، فرهنگ‌سازی و آشنایی با کاشت و تولید گل‌ و گیاه از سنین پایه، آشنایی و حمایت از مشاغل خانگی و همچنین تولیدکنندگان ماهی‌های زینتی دانست.

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان بیان کرد: این جشنواره با همراهی بخش خصوصی برگزار می‌شود و سازمان میادین بیشتر وظیفه نظارتی در برگزاری این جشنواره را بر عهده دارد.

گفتنی است؛ جشنواره بیست و یکم که در محل بازار گل و گیاه شهرداری اصفهان واقع در خیابان جی، خیابان همدانیان برگزار می‌شود از ۸ اسفندماه لغایت ۲۹ اسفندماه از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.