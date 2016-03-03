به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی روز پنج شنبه در سومین همایش «حوزه و عرصه بین الملل، رسالت جهانی حوزویان» که با حضور آیت‌الله تسخیری، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور و جمعی از بزرگان حوزه و طلاب در مجتمع امام کاظم(ع) برگزار شد، اظهار داشت: آئین اسلام و ماهیت این دین، جهانی است و اقلیمی نیست.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم و سخنان بزرگان حوزه علمیه عنوان کرد: مستکبران همواره تلاش می‌کنند که بگویند آئین اسلام اقلیمی است و پیامبر برای همه جهانیان ارسال نشده است در حالی که آئین اسلام جهانی است.

این مرجع تقلید شیعیان ابراز کرد: پیامبر اکرم(ص) به افراد مختلف در نقاط مختلف دنیا در آن زمان نامه می‌نویسند و این نشان می‌دهد که آئین اسلام، جهانی است.

وی با ابراز تاسف از کم کاری‌هایی که در زمینه تربیت طلاب توانمند برای تبلیغ در عرصه بین‌المللی شده، اظهار داشت: چند نفر را سراغ داریم که هم زبان و هم اخلاق را بداند تا بتوانیم به دنیا برای تبلیغ اسلام ناب اعزام کنیم؟ چند نفر را در این زمینه تربیت کرده‌ایم؟ متاسفانه فعالیتی در این باره نداشته‌ایم.

آیت‌الله سبحانی بر لزوم ایجاد اتاق فکر در حوزه علمیه برای ساماندهی تبلیغ در عرصه بین الملل تاکید کرد و افزود: مبلغان دینی باید از نظر علمی توانمندی داشته باشند و بدانند که معارف دینی و اسلامی را چگونه بیان کنند.

این استاد برجسته حوزه با تاکید بر این که محتوا را باید حوزه علمیه در اختیار مبلغان قرار دهد، تصریح کرد: برخی کتاب‌هایی که به زبان انگلیسی نگاشته شده‌اند محتواهایی دارند که هماهنگ با فرهنگ اسلام نیست.

وی یادآور شد: حوزه علمیه باید در درجه اول محتوا را بسازد و سپس مبلغانی را تربیت و به نقاط مختلف دنیا اعزام کند.