باید در ۹ فینال پیروز شویم/ استقلال را خوب می شناسم

به گزارش خبرنگار مهر، توپالیدیس در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل استقلال تهران که امروز پنجشنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ روز است از حضورش در ایران می گذرد و در این مدت کشورمان را خوب دیده است، اظهارداشت: فردا مقابل استقلالی قرار خواهیم گرفت که تیم درجه اول فوتبال ایران است. قطعا مقابل این تیم بازی سختی خواهیم داشت، ولی ما ۹ فینال در پیش داریم و باید همه را با پیروزی به پایان برسانیم.

سرمربی راه‌آهن در ادامه خاطرنشان کرد: سه هفته قبل از اینکه با راه‌آهن قرارداد ببندم به تماشای بازی‌ها نشسته بودم. بر این اساس از استقلال شناخت دارم از طرفی تیم ما جوان، دونده و پرقدرت است و تمام تمرکزمان را برای بازی با استقلال گذاشتیم تا بتوانیم این دیدار را با پیروزی به پایان برسانیم.

وی در پاسخ به این سئوال که فکر می‌کنید در پایان فصل چه رتبه‌ای را در جدول به دست خواهید آورد، گفت: تمام تلاشمان را می‌کنیم تا بتوانیم به بالای جدول برسیم. در حال حاضر تیم پانزدهم جدول هستیم، ولی در ۹ هفته باقیمانده تلاش می‌کنیم تا با پیروزی‌هایی که به دست می‌آوریم خود را به بالای جدول رسانده و قطعا سال آینده در لیگ برتر بمانیم.

توپالیدیس در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به شرایط راه‌آهن و زمان کم باقیمانده تا لیگ ریسک نکردید که به این تیم آمده‌اید، گفت: قرار نیست همیشه در فوتبال با تیم‌های راحتی کار کنیم که بازیکنان بزرگی دارند. من مردِ روزهای سختم و زمانی هم که تیم ملی یونان در رتبه ۶۶ جهان بود با اتو رهاگل توانستیم قهرمان اروپا شویم. بنابراین من هیچ مشکلی ندارم و آماده هستم که به راه‌آهن کمک کنم.

سرمربی راه آهن یزدان در پایان و در پاسخ به این سئوال که آیا شما هم مثل اتو رهاگل تفکرات دفاعی دارید، گفت: تیم ما در ۱۴ بازی گذشته تنها ۲ گل به ثمر رسانده که یکی از آنها توسط بازیکن حریف بوده. من به دفاع توجه دارم، اما با علم به اینکه نیاز به امتیاز دارم، با تفکر هجومی در میدان ظاهر خواهیم شد تا بتوانیم به پیروزی برسیم.