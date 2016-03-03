زورگیری خودرو در پوشش خریدار خودرو/انهدام باند خانوادگی

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۶ دیماه و از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره زورگیری و سرقت خودرو به کلانتری ۱۶۹ مشیریه اعلام شد.

با حضور ماموران کلانتری در محل اعلامی در میدان آقانور، فردی با مراجعه به ماموران اعلام کرد که سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت آپاچی سفید رنگ ، با تهدید چاقو به وی حمله ور شده و اقدام به سرقت مبلغ ۲۰ ملیون تومان پولِ ودیعه دریافتی در معامله فروش خودرو و کیف دستی حاوی قولنامه تنظیمی فروش خودرو ، مدارک و سوئیچ خودرو از وی کرده اند.

با توجه به اظهارات مالباخته ، کارآگاهان به محل پارکینگ مراجعه و در تحقیقات از کارکنان آن اطلاع پیدا کردند که خودرو زانتیای مالباخته نیز از پارکینگ خارج شده است.

پرونده در پایگاه ششم پلیس آگاهی

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع زورگیری و به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۱۴ تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

اظهارات مالباخته

مالباخته پس از حضور در پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: چند روز پیش خودرو زانتیا خود را از طریق آگهی روزنامه ... برای فروش آگهی کرده بودم که فرد ناشناسی با من تماس گرفت و خودش را به عنوان مشتری معرفی کرد ؛ پس از توافق اولیه بر سر قمیت خودرو، برای بازدید خودرو با یکدیگر قرار ملاقات گذاشتیم . ۱۶ دیماه جوانی بنام رضا . الف با یک دستگاه خودرو سوار آزرا (Azera ) به محل قرار آمد؛ پس از بازدید خودرو توسط او و برابر توافق اولیه برسر قیمت خودرو ، ایشان مبلغ ۲۰ میلیون تومان پول نقد به من تحویل داد و در ادامه قولنامه فروش خودرو مابین ما دو نفر تنظیم شد. قرار شد تا روز انتقال سند خودرو و تسویه ی کامل پول ، خودرو برای چند روز در پارکینگ بماند ؛ به همین علت ، دو نفری ماشین زانتیا را به پارکینگ بردیم و رسید پارکینگ در اختیار خریدار و سوئیچ ماشین در اختیار من باقی ماند تا در روز محضر و تسویه کامل توسط خریدار ، سوئیچ و سایر مدارک خودرو به ایشان تحویل گردد.

مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: پس از گذاشتن ماشین در داخل پارکینگ و در حالیکه مبلغ ۲۰ میلیون تومان پول نقد از خریدار گرفته بودم، دو نفری از پارکینگ خارج و سوار ماشین خریدار شدیم. پس از طی مسافتی کوتاه، من از ماشین پیاده شدم ؛ هنوز مسافت زیادی از محل پیاده شدن من از ماشین نگذشته بود که ناگهان سرنشنیان یک دستگاه موتورسیکلت آپاچی سفیدرنگ به من حمله ور شده و با تهدید چاقو و ضرب و شتم اقدام به سرقت کیف دستی حاوی ۲۰ میلیون وجه نقد ، قولنامه فروش خودرو، سوئیچ و مدارک شناسایی خودرو کرده و به سرعت از محل متواری شدند.

دستگیری متهمان

با توجه به اظهارات مالباخته ، کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی اقدام به شناسایی محل سکونت "رضا . الف" در منطقه افسریه- شهرک رضوی کرده و این شخص را در دستگیر و به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند .

"رضا . الف" در اظهارات اولیه منکر هرگونه اطلاع و یا مشارکت در زورگیری از مالباخته گردید و مدعی شد که خودرو زانتیای شاکی پرونده را طی یک معامله قانونی خریداری و تمامی پول خرید خودرو را نیز برابر قولنامه تنظیمی به فروشنده ( شاکی ) پرداخت کرده است .

در ادامه تحقیقات و با شناسایی دو برادر خانم رضا بنام های "فرشید" (۳۰ ساله) و "وحید" (۳۲ ساله) بعنوان مجرمین سابقه دار در زمینه ارتکاب جرایم مختلف کیف قاپی و زورگیری ، تصاویر این دو برادر توسط مالباخته مورد شناسایی قرار گرفت؛ با شناسایی مخفیگاه فرشید و وحید در منطقه مشیریه – ۲۰ متری امام خمینی (ره)، طی یک عملیات هر دو نفر دستگیر و به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

اعتراف به سرقت های مشابه

فرشید و وحید ، همانند رضا منکر هرگونه ارتکاب سرقت از مالباخته شده اما با کشف قسمتی از اسناد و مدارک متعلق به افراد غیر در مخفیگاهشان ، به ناچار لب به اعتراف گشوده و به زورگیری و سرقت اموال شاکی پرونده و همچنین انجام سرقت های مشابه اعتراف کردند .

با اعتراف "فرشید" و "وحید" به انجام سرقت و زورگیری با موتورسیکلت آپاچی سفیدرنگ و معرفی "رضا . الف" به عنوان سرکرده گروه ، رضا نیز به ناچار لب به اعتراف گشود . وی در اعترافاتش عنوان داشت که بدین شیوه و شگرد ، اقدام به خرید سرقت چندین دستگاه خودرو سواری از جمله BMW مدل ۵۳۰ ، اسپورتیج و MVM در قالب قولنامه کرده و دو برادر خانمش با موتورسیکلت آپاچی سفیدرنگ اقدام به سرقت سوئیچ خودرو ، اسناد و مدارک خودرو ، پول پرداختی به فروشنده خودرو از سوی رضا در پوشش خریدار کرده و نهایتا خودروها نیز پس از خارج شدن از پارکینگ توسط وی و بعنوان مالک خودرو به فروش رسیده است .

سرهنگ کارآگاه رضا امیدی رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: از تمامی شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت و کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهمان و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان نبرد شمالی – میدان نبرد – انتهای خیابان شهید بیدچی مراجعه کنند.