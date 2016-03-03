مسجد با مرکزیت نماز جمعه، قرارگاه معنوی مقابله با جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر پنجشنبه در گردهمایی ائمه جماعت قزوین که در مسجد شیخ‌الاسلام برگزار شد، اظهار کرد: خدای متعال کسانی را اجازه می‌دهد برای آباد کردن مساجد اقدام کنند که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند و این امور می‌تواند عمران و آبادانی مسجد را تضمین کند.

وی تصریح کرد: اگر به‌جز انگیزه ایمانی و اعتقاد به مبدأ و معاد ما را به مسجد بکشاند، عمران و آبادانی مسجد محقق نمی‌شود و این مهم نشان می‌دهد احیای دین و اقامه نماز، نیازمند انگیزه‌های الهی است.

امام‌جمعه قزوین با بیان این‌که باید تلاش کنیم مساجد را به سمت و سویی هدایت کنیم که احیای معنویت در مساجد رقم بخورد، افزود: مساجد پایگاه انجام کارهای معنوی است و ایجاد فضای معنوی در سایر بخش‌ها نیز از کانال مسجد امکان‌پذیر است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین یادآور شد: می‌خواهیم نهضتی با رویکرد تقویت معنویت در مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه و مرکز همه این‌ها، یعنی مساجد ایجاد کنیم و قرار است برنامه‌های امور مساجد در جهت تحقق این اهداف باشد.

وی به خطرات جنگ نرم دشمن اشاره و با بیان این‌که در جنگ نرم هیچ اخطاری مانند جنگ‌های میدانی وجود ندارد، تأکید کرد: در جنگ نرم به عفت، حیا و آبروی انسان‌ها آسیب رسانده می‌شود و این جنگ بسیار خطرناک‌تر از جنگ میدانی است و باید همه مساجد رنگ قرارگاه به خود بگیرند تا در جنگ نرم بتوانیم با دشمن مقابله کنیم.

آیت‌الله عابدینی با تأکید بر این‌که همه باید بسیج بشویم و جنگ نرم را جدی بگیریم، اضافه کرد: دشمن در جنگ نرم بسیار جدی و با برنامه عمل می‌کند و از همه فرصت‌ها و امکانات استفاده می‌کنند و گاهی حتی ما را تبدیل به امکانات و فرصت می‌کنند.

امام‌جمعه قزوین گفت: قرارگاه بودن مساجد با مرکزیت نماز جمعه، هرروز جدی‌تر می‌شود و در این فضا امام جماعتی به‌کار می‌آید که بتواند فرمانده این قرارگاه معنوی در مقابل جنگ نرم دشمن باشد.

وی اظهار کرد: بعضی از مساجد نمره بالایی در انجام کارهای معنوی و در راستای مقابله با جنگ نرم دارند و ضروری است طرح‌های موفق در سایر مساجد ترویج پیدا کند.

مسجد پایگاه فرهنگی، مردمی برای مقابله با جنگ نرم است

در ابتدای این نشست نیز حجت‌الاسلام عباس اوتارخانی، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان قزوین با بیان این‌که مدیریت مسجد یک تخصص است، ادامه داد: امام جماعت‌ها باید به مشکلات مردم در زمینه‌های مختلف توجه ویژه‌ای داشته باشند و ائمه جماعات باید ضمن مدیریت مساجد، مشاوره، بیان احکام، جذب جوانان و نحوه ورود به عرصه‌های نوین تبلیغی را در دستور کار قرار دهند.

حجت‌الاسلام اوتارخانی عنوان کرد: ورود ائمه جماعت به هر عرصه‌ای باید با رویکرد باز کردن گره‌های کور مردم باشد و لازم است برای دست‌یابی به این هدف، توانایی‌های لازم را کسب کنند و به مدیریت مسجد نگاه مقطعی و کوتاه‌مدت نداشته باشند.



رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان قزوین اظهار کرد: مدیریت مسجد یک شغل تمام‌عیار و ۲۴ ساعته است و ائمه جماعات به‌عنوان مدیران مساجد باید با کسب تخصص‌هایی که در این راستا قرار دارد، به وظایف تبلیغی و مدیریت صحیح و همه‌جانبه بپردازند.

وی مسجد را یک پایگاه فرهنگی – مردمی برای مقابله با جنگ نرم دشمن دانست و تصریح کرد: بر اساس صریح فرمایشات رهبری، امام جماعت‌ها مدیر مساجد هستند و نقدی که امروز در جامعه وجود دارد این است که ما امام جماعت‌ها را به‌عنوان مدیر مساجد معرفی می‌کنیم اما آن‌ها این موضوع را نپذیرفته‌اند و بیشتر آن‌ها تخصص لازم را هم ندارند.