وضعیت مطلوبی از لحاظ منابع آبی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت آب فاضلاب استان هرمزگان، مدیر عامل آبفای کشور در نشست تحصصی مدیران عامل آب و فاضلاب شهری و روستایی با اشاره به توفیقات صنعت آبفا علی رغم چالش ها و مشکلات سال ۹۴، از اقدامات موثر این شرکت ها در گذر از بحران کم آبی تابستان امسال قدردانی کرد و گفت: سال آینده نیز با توجه به اینکه به لحاظ آبی وضعیت مطلوبی نداریم، سال سختی خواهد بود و بایستی آمادگی لازم برای گذر از بحران در تایستان ۹۵ را نیز داشته باشیم.

حمیدرضا جانباز افزود: افزایش میزان تخصیص اعتبارات در بخش روستاها به ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ را از جمله موفقیت های این صنعت عنوان کرد و گفت : ۲۵۰۰ میلیارد تومان نیز بابت خرید لوله های فولادی خطوط انتقال آب از محل فاینانس ماده ۵۶ به این صنعت اختصاص داده شده است. همچنین تلاش داریم طی رای زنی با نمایندگان مجلس، اعتبار ۵۰۰ میلیون دلاری مجتمع های آبرسانی روستایی نیز در قانون بودجه سال ۹۵ دیده شود.

مدیرعامل آبفای کشور به سهم ۲۹ درصدی صنعت آبفا از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در بودجه ۹۵ اشاره کرد و گفت: شرکت های آبفا بدون این اعتبارات نیز قادر به تامین اعتبارات لازم برای اجرای طرح های خود خواهند بود.

مهندس جانباز در ادامه با بیان اهمیت توسعه منابع انسانی ، اظهار کرد: با توجه به اینکه عمر مدیریتی ما در مقایسه با عمر خدمات رسانی زیاد نیست، لذا مدیران ما بایستی تلاش کنند تا در زمان مدیریت خود نیروهایی مستعد پرورش دهند که در نبود آن ها قادر به اداره سارمان باشند.

وی افزود: مردم به مدیرانی هوشمند ، متفکر و متخصصی نیاز دارند که بتوانند پاسخگوی مشکلات آن ها باشند.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود به ضرورت مستند سازی چالش های آبرسانی در مناطق مختلف کشور بدون سیاه نمایی و با هدف تاثیرگذاری آن ها در تخصیص اعتبارات تاکید کرد. وی همچنین تصریح کرد: روابط عمومی ها نیز بایستی در زمینه اطلاع رسانی هشدار ها و معرفی دستاوردها و موفقیت صنعت آبفا بیش از پیش تلاش نمایند.

مدیرعامل آبفای کشور در بخش دیگری از سخنان خود ، با اشاره بر اهمیت شرایط پسابرجام ، تاکید کرد: باید در راستای سیاست های وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب کشور از فرصت ارتباط با تیم های بین المللی برای بالندگی بخش خصوصی داخلی استفاده کرد . چرا که بضاعت فنی و مهندسی و توان اجرایی صنعت آبفا در حد انجام مذاکرات در رده های بین المللی است.

جانباز در پایان، خواستار احصاء شاخص های اقتصاد مقاومتی در قالب گزارش و به عنوان سرفصل در شاخص های بودجه و رصد سطح مذاکرات هیئت مدیره شرکت های آبفا از سوی معاونت هماهنگی و پشتیبانی آبفای کشور شد.