حمله به مرکز پلیس ترکیه توسط مهاجمان مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، دو زن مسلح با نارنجک به یک مرکز پلیس در شهر استانبول ترکیه حمله بردند و بسوی نیروهای پلیس تیر اندازی کردند.

نیروهای پلیس نیز به سوی آنها تیراندازی کردند و مهاجمان مسلح در ساختمانی نزدیک پایگاه پلیس پناه گرفتند.

احتمال می رود که نیروهای پلیس در این درگیری کشته یا زخمی شده باشند. مقامات پلیس شهر استانبول تاکنون درباره این حمله تروریستی و جزئیات آن اظهار نظری نکرده اند.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که دو شبه‌ نظامی زن بعد از این حمله در ساختمانی در محله «بایرام‌پاشا» محاصره شده‌اند.

لازم به ذکر است در ماههای اخیر شهر استانبول و شهر آنکارا مورد حملات تروریستی قرار گرفت و تعدادی از شهروندان ترک و نیروهای امنیتی ترکیه در این انفجارهای تروریستی جان باختند.