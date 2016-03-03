کشاورزی و صنایع تبدیلی ناجی اقتصاد استان همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیک بخت ظهر پنج شنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان بابیان اینکه بخش کشاورزی هر چقدر تسهیلات از صندوق توسعه درخواست کند ما آن را در اختیار قرار خواهیم داد، بیان داشت: در حال حاضر امکان افزایش سطح زیرکشت وجود ندارد بلکه باید در شرایط موجود راندمان را افزایش دهیم.

وی بابیان اینکه باید مشکلات سر راه کشاورزی را حل کنیم و کمتر شعار دهیم، ادامه داد: من برای بخش کشاورزی از دیگران دل سوز تر هستم چراکه کشاورزی و صنایع تبدیلی ناجی اقتصاد استان همدان هستند.

استاندار همدان بابیان اینکه شرایط برای استان همدان آماده است و ما نیز آماده خدمت به کشاورزان هستیم، افزود: مشکلات کشاورزی مربوط به استان همدان حل خواهد شد.

نیک بخت عنوان کرد: هیچ بانکی اجازه ندارد خارج از دستور العمل کشوری سلیقه ای عمل کند و باید بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی پیش رفت.

استاندار همدان بابیان اینکه کشاورزی به آب وصل است و بیش از ۹۳ درصد آب مصرفی در استان همدان صرف کشاورزی می شود، ادامه داد: ابتدا باید گلخانه را رونق دهیم و در مرحله بعد به سوی صنایع تبدیلی برویم.

وی بااشاره به یک میلیون تن تولید سیب زمینی در استان همدان، ادامه داد:پول گندم کشاورزان همدان در سال جاری ۳۷ میلیارد تومان بوده است.

تشکل ها را فعال کنیم تا سرمایه های خود را در ایجاد صنایع تبدیلی به کار بگیرند

وی با بیان اینکه باید تشکل ها را فعال کنیم تا سرمایه های خود را در ایجاد صنایع تبدیلی به کار بگیرند، تاکید کرد: بخش کشاورزی یک بخش مهم برای استان همدان بوده و این بخش بیشتر از سایر بخش ها نیازمند توجه مسئولان است.

وی بابیان اینکه برخی از فعالان بخش های اقتصادی که به بانک ها مراجعه می کنند بدون مشکل خاصی کارهای آن ها انجام می شود اما برای فعالان در بخش کشاورزی این گونه نیست، ادامه داد:بیشتر فعالان بخش کشاورزی نیازمند راهنمایی هستند و باید راهنمایی شوند.

استاندار همدان بابیان اینکه کشاورزان تلاش می کنند که ما از نظر تامین امنیت غذایی دغدغه نداشته باشیم، گفت: در تمام فعالیت های تولیدی کشور باید به بخش خصوصی توجه شود.

وی اظهار داشت:حمایت و بستر سازی مربوط به دولت است و گذشته نشان داده که دولت اقتصادان خوبی نیست بلکه سیاست گذار خوبی است.

وی بابیان اینکه یکی از کارهای مهم سازمان جهاد کشاورزی تبیین و سیاست گذاری کشت و الگوی کشت است و این سازمان نیز کارهایی را در این زمینه انجام داده است، بیان کرد: سطح کشت سیب زمینی استان و همچنین محصولات پر آب بر در استان کاهش داشته اند.

استاندار همدان بااشاره به اینکه سهم چاه های غیر مجاز از مصرف آب در کشور ۲۸ درصد است، ادامه داد: سهم چاه های اضافه برداشت که دارای مجوز هستند ۵۴ درصد است.

نیک بخت سال ۹۴ را بدترین سال بودجه بعد از انقلاب دانست و بیان داشت: نوید می دهیم سال ۹۵ بهترین سال برای رونق و رشد خواهد بود.

جهاد کشاورزی باید در متقاعد کردن کشاورزان در رابطه با کشت تلاش کند

وی بابیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی باید در سیاست های کشت و متقاعد کردن کشاورزان در رابطه با کشت تلاش کند، عنوان کرد: تعداد جلسات بخش خصوصی کم است و باید بیشتر شود.

استاندار همدان بابیان اینکه صنایع تبدیلی از نظر بانک ها، جهاد و اتاق بازرگانی به فراموشی سپرده شده است، بیان کرد:صنایع تبدیلی مهم تر از کشت محصول است و باید به آن توجه شود.

نیک بخت بابیان اینکه باید در راستای تقویت صنایع تبدیلی بیشتر تلاش کنیم، افزود: بازارهای جهانی خوبی برای کشور و استان باز شده و باید از این فرصت ها به نحو احسن استفاده کنیم.

وی بابیان اینکه در استان همدان پنج و نیم میلیون تن محصولات کشاورزی داریم که تنها سه میلیون تن آن مصرف می شود، گفت: دو نیم میلیون تن از این پنج میلیون تن بلا استفاده می ماند.

استاندار همدان در ادامه با اشاره به انتخابات گفت: از مردم فیهیم و خوب استان همدان به خاطر حضور در انتخابات تشکر می کنم.

نیک بخت بابیان اینکه هرچیزی که انتخاب مردم باشد قابل احترام است، افزود:خوشبختانه انتخابات بدون هیچ گونه مشکلی و در آرامش کامل در استان و کشور برگزار شد.

وی بابیان اینکه نتیجه حضور مردم در انتخابات حمایت و پشتیبانی آن ها از نظام و انقلاب است، ادامه داد: حضور پرشور مردم در انتخابات نشان داد که انتخاب آن ها قابل احترام است.