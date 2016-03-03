اردشیر درویشی در گفتگو با مهر اظهار کرد: درمدت زمان فراخوان برگزاری این رالی خانوادگی اقشار مختلف مردم برای مشارکت دراین رویداد ورزشی اعلام آمادگی کردند که در نهایت ۱۲۰ خودرو مجوز حضور در این رالی را کسب کردند.

وی افزود: این رالی خانوادگی ۹ صبح جمعه ۱۴ اسفندماه از مقابل ساختمان شهرداری منطقه ۳ فردیس آغاز می شود و با طی مسیرعظیمیه، رجایی شهر، شاهین ویلا، آتشگاه، نوجان، جاده چالوس، ماهدشت، محمدشهر، مهرشهر، کیانمهر، سهیلیه، هشتگرد درنهایت به مجموعه فرهنگی تفریحی پرشین مهرشهر کرج ختم می شود.

درویشی ادامه داد: کلاس توجیهی مربوط به این رالی خانوادگی عصر روز چهارشنبه برگزار شد و ضوابط مربوط به این مسابقه برای شرکت کنندگان تشریح شد.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب این رالی اتخاذ شده است گفت: در جلسات مختلف با نهادهای ذیربط روند اجرای کار درابعاد مختلف بررسی شده است و امیدوارم این رقابت خانوادگی به شکل با کیفیتی برگزار شود.

درویشی خاطرنشان کرد: اردیبهشت ماه امسال نیز میزبان رالی البرز به شمال کشور بودیم و با کسب تجربه لازم از این مسابقه سعی کرده ایم در این برنامه اشکالات کار را برطرف کنیم و از حیث کمی و کیفی میزبان بهتری باشیم.

رییس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز از برگزاری مراسم تجلیل از تیم های برتر این رالی در روز شنبه خبرداد و گفت: با حضور مسئولان استانی و رییس فدراسیون اتومبیلرانی و در قالب مراسمی با عنوان شکوه البرز جوایز تیم های برتر اهدا می شود.

وی افزود: همچنین در حاشیه این مراسم از خادمان اتومبیلرانی و موتورسواری استان البرز و مدال آوران در سال ۹۴ نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

درویشی در پایان افزود: سال ۹۴ برای هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز با اجرای برنامه های متنوع و زیادی همراه بود و امیدوارم رالی خانوادگی استان البرز به عنوان برنامه پایانی سال به خوبی به انجام برسد.