به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران یزد از سفر رئیس جمهور به دارالعباده یزد خبر داد و اظهار داشت: جمعی از وزرا و روسای سازمان‌ها و معاونان، رئیس جمهور را در این سفر همراهی خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه سفر حجت الاسلام روحانی به یزد یک روزه است، بیان کرد: رئیس جمهور در این سفر با مردم، نخبگان، تشکل‌های مردم نهاد و مدیران دستگاه‌های مختلف در قالب شورای اداری دیدار خواهد کرد و در پایان سفر نیز در جمع خبرنگاران حاضر خواهد شد و به سئوالات آنها پاسخ خواهد داد.

میرمحمدی عنوان کرد: این سفر، بیست و دومین سفر استانی و بیست و پنجمین سفر رئیس جمهور به شهرهای مختلف کشور است و امیدواریم مردم یزد میزبانی شایسته ای از رئیس جمهور خود داشته باشند.

وی با اشاره به طرح‌های مختلفی که در هماهنگی های پیش از سفر مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: بحث آبرسانی و رفع مشکلات خشکسالی با نگاه ویژه دولت مورد بررسی قرار گرفته و از آنجا که رئیس جمهور از مشکلات یزد مطلع هستند، خبرهای خوشی برای مردم استان در این زمینه خواهند داشت.

استاندار یزد یادآور شد: در مورد بخش‌های مختلف فرهنگی، ‌ کشاورزی، صنعتی و ... نیز برنامه ریزی‌هایی انجام شده که رئیس جمهور در سفر خود به مردم اطلاع خواهند داد.

وی تاکید کرد: در این سفر، رقم اعتباری قابل توجهی به یزد اختصاص خواهد یافت که رئیس جمهور، خود در جمع مردم و مدیران استان اعلام خواهد کرد و امیدواریم این سفر، سفر پرخیر و برکتی برای مردم استان یزد و نقطه عطفی برای آغاز توسعه این استان باشد.