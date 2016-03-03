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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۵۸

رئیس پلیس آگاهی قم خبر داد:

کشف ۵۰ فقره سرقت اماکن خصوصی در قم

کشف ۵۰ فقره سرقت اماکن خصوصی در قم

قم - رئیس پلیس آگاهی استان قم از کشف ۵۰ فقره سرقت اماکن خصوصی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت: با توجه به وقوع سرقت‌های متعدد اماکن خصوصی که سارقان با شکستن شیشه و قفل درب کارگاه‌ها، آتلیه‌ها و مغازه‌ها با استفاده از تالیور و پیچ گوشتی و ورود از سمت درب اصلی و سرقت اموال شامل وجوه نقد، مدارک و اشیاء قیمتی و سرقت همزمان از ساختمان‌ها و کارگاه‌های مجاور، تیم ویژه‌ای از کارآگاهان با تمرکز بر سرقت‌های مذکور تشکیل و تمامی محل‌های سرقت به دقت مورد بازدید قرار گرفت.

وی افزود: شیوه و شگرد سارقان، زمان‌های وقوع و جغرافیای جرم مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار گرفت تا اینکه با مشاهده اموال مسروقه در دست فردی سابقه دار و مطابقت با اموال مسروقه، متهم دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: با تحقیقات صورت گرفته و انجام اقدامات پلیسی، سایر همدستان متهم موصوف نیز شناسایی و دستگیر شدند و اموال تعدادی از مالباختگان از آن‌ها کشف شد.

وی اضافه کرد: سرکرده باند و سایر اعضای خانواده‌اش که قصد جابجای اموال مسروقه را به یکی از شهرستان‌های همجوار داشتند، در یک عملیات غافلگیرانه و برنامه ریزی شده دستگیر شدند.

کرمی بیان داشت: در بازرسی از خودرو حامل اثاثیه مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه از قبیل لوازم خانگی، سیگار، دوربین عکاسی، پلاک موتور سیکلت، کشف و تاکنون به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کردند که تمامی مالباختگان شناسایی شده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان ابراز داشت: تحقیقات در خصوص شناسایی مالباختگان احتمالی دیگر همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 3571823

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