کشف ۵۰ فقره سرقت اماکن خصوصی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت: با توجه به وقوع سرقتهای متعدد اماکن خصوصی که سارقان با شکستن شیشه و قفل درب کارگاهها، آتلیهها و مغازهها با استفاده از تالیور و پیچ گوشتی و ورود از سمت درب اصلی و سرقت اموال شامل وجوه نقد، مدارک و اشیاء قیمتی و سرقت همزمان از ساختمانها و کارگاههای مجاور، تیم ویژهای از کارآگاهان با تمرکز بر سرقتهای مذکور تشکیل و تمامی محلهای سرقت به دقت مورد بازدید قرار گرفت.
وی افزود: شیوه و شگرد سارقان، زمانهای وقوع و جغرافیای جرم مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار گرفت تا اینکه با مشاهده اموال مسروقه در دست فردی سابقه دار و مطابقت با اموال مسروقه، متهم دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: با تحقیقات صورت گرفته و انجام اقدامات پلیسی، سایر همدستان متهم موصوف نیز شناسایی و دستگیر شدند و اموال تعدادی از مالباختگان از آنها کشف شد.
وی اضافه کرد: سرکرده باند و سایر اعضای خانوادهاش که قصد جابجای اموال مسروقه را به یکی از شهرستانهای همجوار داشتند، در یک عملیات غافلگیرانه و برنامه ریزی شده دستگیر شدند.
کرمی بیان داشت: در بازرسی از خودرو حامل اثاثیه مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه از قبیل لوازم خانگی، سیگار، دوربین عکاسی، پلاک موتور سیکلت، کشف و تاکنون به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کردند که تمامی مالباختگان شناسایی شدهاند.
رئیس پلیس آگاهی استان ابراز داشت: تحقیقات در خصوص شناسایی مالباختگان احتمالی دیگر همچنان ادامه دارد.
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