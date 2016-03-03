به دنبال صدرنشینی در پایان سال ۹۴ هستیم/ اختلافی در کادر فنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در نشست خبری دیدار تیم های استقلال و راه آهن که امروز پنجشنبه برگزار شد، اظهارداشت: ما نمی خواهیم امتیاز از دست بدهیم.قبل از عید باید دو بازی را با پیروزی تمام کنیم تا در پایان سال ۹۴ صدرنشین باشیم. قطعا بازی فردا راحت نیست. راه آهن جوان و دونده است البته شناختی از کادر فنی جدیدش ندارم و تمام اطلاعات ما به گذشته مربوط می شود.

وی با بیان اینکه ان شاالله با بازی خوب نتیجه لازم را از دیدار با راه آهن کسب خواهیم کرد، در مورد عدم شناختش از کادر فنی جدید راه آهن و اینکه آیا این موضوع تاثیری روی کار وی خواهد داشت، گفت: مربی جدید تا حالا بازی نداشته پس نمی دانیم از شیوه کاری استفاده می کنند. شناخت لازم را نداریم اما رفته رفته شناخت پیدا خواهد شد.

مظلومی همچنین در رابطه با غیبت مجید صالح در تمرینات استقلال و اینکه دلیل این موضوع اختلاف فنی یا سلیقگی بوده، گفت: به عنوان نفر اول وظیفه داریم با همکاران صحبت داشته باشیم اما تاکید می کنم میان ما هیچ اختلاف فنی وجود ندارد. ما تعامل خوبی داریم. در مورد دلیل غیبت آقای صالح هم بهتر است ازخودش بپرسید.

سرمربی استقلال در پاسخ به این سوال که آیا بازیکنان مصدومی که روز گذشته با شما تمرین کردند فردا می توانند مقابل راه آهن به میدان بروند گفت: کادر پزشکی در این دو روز گذشته زحمات زیادی برای بهبود این بازیکنان کشید. روز گذشته از آنها تست گرفته شد اما امروز نتیجه نهایی مشخص خواهد شد و معلوم می شود که آیا بازیکنان مصدوم می توانند مقابل راه آهن به میدان بروند یا خیر.

وی در خصوص غیبت مبهم فرزاد مجیدی نیز گفت: مجیدی با من هماهنگ بوده و هیچگونه مشکل و اختلافی با کادر فنی و مسئولین باشگاه ندارد و تنها دلیل غیبت او بیماری است که گریبان او را گرفته و نمی تواند کنار ما باشد بنابراین صلاح دیدیم برای دیدار مقابل راه آهن از محمد نوازی به عنوان سرپرست تیم استفاده کنیم.

مظلومی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا بازیکن محروم برای این دیدار دارید یا خیر گفت: ما در مقابل راه آهن حنیف عمران زاده و امید ابراهیمی را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهیم داشت.