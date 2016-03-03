تامین آب شرب در هرمزگان نیازمند توجه بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آب و فاضلاب هرمزگان، جاسم جادری در نشست تخصصی مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور که در بندرعباس برگزار شد با اشاره به کمبود بارندگی و آب شرب در استان هرمزگان، عنوان کرد: این استان به لحاظ تامین آب نیازمند توجه بسیار بیشتر است و اگر بارندگی بیشتری نداشته باشیم برای سال آینده هم نگرانی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه میانگین مصرف آب آشامیدنی در جهان ۱۴۲ لیتر، در کشور ۲۵۶ لیتر اما در هرمزگان ۳۰۰ لیتر است، افزود: با وجود اینکه آب کم داریم اما اسراف هم می کنیم و شیرین سازی آب دریا نیز مراحل زیادی دارد و نیاز است صرفه جویی بیشتری در مصرف آب داشته باشیم.

جادری عنوان کرد: کویر و دشت مرکزی ایران نیز تشنه است و می توان با شیرین سازی آب دریا به مناطق مرکزی کشور هم آب رساند. در هرمزگان با مشکل نبود منابع آب مواجه هستیم و انتظار داریم این استان در تامین آب فراموش نشود.

وی با اشاره به طرح بازچرخابی یا آب خاکستری، بیان داشت: در دنیا روی این طرح کار شده و در حال بهره برداری هستند و استفاده از سیستم چرخابی در ساختمان ها رو به افزایش است به طوری ۸۰ درصد آب خاکستری قابل برگشت است و تنها به سیستم تصفیه و برگشت به سیستم بهره برداری نیاز دارد.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: آب شیرین کن ها نباید در یک منطقه خلیج فارس متمرکز شود تا دچار مشکلات زیست محیطی نشویم و نیاز است مناطق مختلف برای ایجاد آب شیرین کن مورد استفاده قرار گیرند.