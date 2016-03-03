به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدعبدالحسین آیت‌اللهی فرزند آیت‌الله سیدعلی اکبر آیت‌اللهی (آقای آقاعلی) و فرزندزاده مجاهد نستوه آیت‌الله سید عبدالحسین نجفی بوده که سالیان بسیار در راستای خدمت به نظام و هدایت و روشنگری مردم تلاش کرد.



این عالم ربانی در محضر اساتیدی همچون امام خمینی(ره)، امام موسی صدر، آیت‌الله محقق داماد، آیت‌الله مشکینی و غیره به کسب علوم و فرائض دینی پرداخته و مبارزات مجاهدانه علیه رژیم شاه و پرداختن به امور عام المنفعه از خدمات شایان آیت‌الله آیت‎اللهی است.



آیت‌الله آیت‌اللهی در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی در شهر جهرم متولد و در بیت علم و تقوی زیر نظر پدر بزرگوارشان آیت الله سیدعلی اکبر آیت الهی بزرگ شد.



این عالم ربانی سالها تولیت مقبره خاندان آیت الهی و مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سیدعبدالحسین نجفی لاری برعهده داشت و مردی خودساخته و مردم خواه و منشا خدمات ارزنده دینی و اجتماعی در جهرم و استان فارس بود.

عزای عمومی در جهرم

پیکر آن مرحوم عالیمقدار ساعت ۹ صبح روز شنبه از چهارراه دفاع مقدس به سمت مقبره خاندان آیت اللهی (ره) تشییع می شود همچنین مراسم ترحیم آن فقید سعید همان روز از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه در همان مکان مقدس برای برادران و در مسجد امام جعفر صادق (ع) و یژه خواهران برقرار است.

به همین مناسبت به احترام آن فقید سعید و ابراز همدردی با بیت رفیع آیت اللهی روز شنبه در شهرستان جهرم عزای عمومی اعلام می شود.