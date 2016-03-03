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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۴۵

آیت‌الله سیدعبدالحسین آیت‌اللهی درگذشت

آیت‌الله سیدعبدالحسین آیت‌اللهی درگذشت

جهرم - آیت الله سیدعبدالحسین آیت اللهی از علمای شهرستان جهرم به علت بیماری صبح پنجشنبه در بیمارستان پیمانیه این شهر دارفانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدعبدالحسین آیت‌اللهی فرزند آیت‌الله سیدعلی اکبر آیت‌اللهی (آقای آقاعلی) و فرزندزاده مجاهد نستوه آیت‌الله سید عبدالحسین نجفی بوده که سالیان بسیار در راستای خدمت به نظام و هدایت و روشنگری مردم تلاش کرد.

این عالم ربانی در محضر اساتیدی همچون امام خمینی(ره)، امام موسی صدر، آیت‌الله محقق داماد، آیت‌الله مشکینی و غیره به کسب علوم و فرائض دینی پرداخته و مبارزات مجاهدانه علیه رژیم شاه و پرداختن به امور عام المنفعه از خدمات شایان آیت‌الله آیتاللهی است.

آیت‌الله آیت‌اللهی در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی در شهر جهرم متولد و در بیت علم و تقوی زیر نظر پدر بزرگوارشان آیت الله سیدعلی اکبر آیت الهی بزرگ شد.

این عالم ربانی سالها تولیت مقبره خاندان آیت الهی و مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سیدعبدالحسین نجفی لاری برعهده داشت و مردی خودساخته و مردم خواه و منشا خدمات ارزنده دینی و اجتماعی در جهرم و  استان فارس بود.

عزای عمومی در جهرم

پیکر آن مرحوم عالیمقدار ساعت ۹ صبح روز شنبه از چهارراه دفاع مقدس به سمت مقبره خاندان آیت اللهی (ره) تشییع می شود همچنین مراسم ترحیم آن فقید سعید همان روز از ساعت  ۱۵ و ۳۰ دقیقه تا ۱۷ و ۳۰  دقیقه در همان مکان مقدس برای برادران و در مسجد امام جعفر صادق (ع)  و یژه خواهران برقرار است.

 به همین مناسبت به احترام آن فقید سعید و ابراز همدردی با بیت رفیع آیت اللهی روز شنبه در شهرستان جهرم عزای عمومی اعلام می شود.

کد مطلب 3571828

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