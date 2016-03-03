ارتباط ژئوپارک قشم با ژئوپارک پرتغال

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، پروفسور ژوزه بریلها در پایان همایش ژئوپرداکت در سالن مرکز بین المللی رشد قشم با بیان این مطلب، اعلام کرد: مصمم به ایجاد پل ارتباطی بین ژئوپارک قشم و پرتغال با هدف نمایش تصویر حقیقی ایران به جامعه گردشگری جهان هستم. من در سفر به ایران و جزیره قشم به این واقعیت رسیدم که حقایق مربوط به ایران با آنچه در تبلیغات گسترده جهان غرب عنوان می شود متفاوت است و ژئوپارک منحصر به فرد قشم می تواند با جذب انبوه گردشگران در تغییر ذهنیت توریسم ها به حقایق ایران کمک کند.

رئیس پروژه های اروپا و بنیانگذار سه ژئوپارک جهانی پرتغال یادآور شد: غار نمکی قشم به عنوان طولانی ترین غار در دل نمک به اندازه کافی جذاب است و این پدیده زمین شناسی منحصر به فرد از کل ژئوسایت های دنیا برتر است. قشم با داشتن چندین شاخصه مهم از جمله غار نمکی، جنگل دریایی حرا، دره تندیش ها، دره ستاره ها و ... بالاترین درجه را برای ورود به جامعه جهانی ژئوپارک های جهانی دارد.

وی با اعلام اینکه پرونده ژئوپارک قشم را مطالعه کرده است، ادامه داد: تنها چالشی که پیش روی جهانی شدن ژئوپارک قشم قرار دارد تغییر بزرگی است که از آذر ماه گذشته در مراحل تائید ژئوپارک های دنیا گنجانده شده است.

عضو راهبردی ژئوپارک های جهانی اظهارداشت: اگر شرایط ژئوپارک قشم با معیارهای جدید همسان باشد به طورحتم هیچ مشکلی برای ورود دیگر بار ژئوپارک قشم در لیست ژئوپارک های جهانی وجود ندارد. هم اکنون در یک دوره زمانی تغییر و تحول در برنامه های ژئوپراک قرار داریم و موضوع ارزیابی ها به کلی تغییر کرده است و در چنین شرایطی شاید بعضی از ژئوپارک ها که با معیارهای قدیم ارزیابی شده اند نتوانند دوباره در لیست جهانی قرار گیرند.

بریلها اظهارامیدواری کرد: با ورود دیگربار ژئوپارک قشم به لیست ژئوپارک های جهانی شاهد سفر دوستداران و علاقمندان جهانی ژئوپارک ها به جزیره زیبای قشم باشیم.

ژئوپارک قشم به عنوان نخستین و یگانه ژئوپارک خاورمیانه در سال ۲۰۰۶ با وسعتی افزون بر ۳۰۰ هزار هکتار که محدوده غربی جزیره را در برمی گرفت، در فهرست شبکه جهانی ژئوپارک ها ثبت شد. در این دوره تنها ۱۹ کشور جهان ژئوپارک ثبت شده داشتند که ایران نیز به واسطه ژئوپارک قشم یکی از این ۱۹کشور دارای ژئوپارک در شبکه جهانی ژئوپارک ها قرار داشت.

در این میان ژئوپارک قشم به واسطه واقع شدن در منطقه راهبردی خلیج فارس از اهمیت بالاتری برخوردار است و از طرف دیگر، این ژئوپارک به دلیل قرار گرفتن بین ژئوپارک های شرق آسیا و اروپا جایگاه خاصی در منطقه و بین ژئوپارک ها پیدا کرده است.