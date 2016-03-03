دعوت از بوئینگ برای حضور در ایران

به گزارش خبرنگار مهر عباس آخوندی در مراسم افتتاح فاز اول مدیریت آسمان ایرانشهر اظهار داشت: پس از آنکه کشور آمریکا علامت هایی به شرکت سازنده هواپیمای بوئینگ برای رفع تحریم های صنعت حمل و نقل هوایی داد از این کمپانی دعوت کردیم تا برای مذاکرات به ایران بیاید.

وی با اشاره به اینکه قرارداد خرید ایرباس در مرحله پیش قرارداد قرار دارد افزود: مراحل دریافت مجوزها در داخل در حال انجام است ضمن آنکه کمپانی سازنده هم در حال دریافت مجوزهای بین المللی است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در فاز اول افتتاح مدیریت آسمان ایرانشهر به دستاوردهایی مانند کاهش مصرف سوخت، کاهش آلاینده های زیست محیطی از سوی هواپیماها، افزایش زمان تعویض قطعات موتور و کاهش مدت زمان سفر هوایی می رسیم.

آخوندی با بیان اینکه همه تلاش خود را برای بهره برداری حداکثری از فضای ایران انجام می دهیم گفت: برنامه ما این است تا طول مسیرهای هوایی در آسمان ایران کوتاه شود تا در شرایط رقابتی امکان رقابت برای شرکت های ایرانی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در راستای افزایش ایمنی همه خطوط جدید هوایی یک طرفه می شود گفت: با این روش از خطر روبرو شدن هواپیماها ممانعت به عمل می آید ضمن اینکه در فرودگاه ها از هفت بخش کنترلی به ۱۱ بخش کنترلی می رسیم.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: ایران به هاب منطقه تبدیل می شود و کاهش نقاط پرواز ممنوع با دستگاه های مربوطه و صرفه اقتصادی برای ایرلاین ها از دستاوردهای این موضوع است.