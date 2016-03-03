به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن زمانی روز پنجشنبه در سومین همایش حوزه و عرصه بین الملل که در حوزه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، با بیان این که در عرصه بین الملل بسیار محدود فعالیت کرده‌ایم، اظهار کرد: حوزه‌های علمیه متکفل نشر اسلام ناب و آموزه‌های آن هستند و اعتراف می‌کنیم که در نشر معارف اسلام درست فعالیت نکرده‌ایم و احساس شرمندگی در پیشگاه خدا و حضرت ولی عصر(عج) می‌کنیم.

وی ادامه داد: رقبای ما همچون جریان‌های تکفیری فعالیت بسیار زیادی دارند. امروز در دانشگاهی کرسی اسلام شناسی برگزار می شود کمتر پیش می‌آید که استاد الازهر تدریس نداشته باشد، اما ما چند استاد اعزام کرده‌ایم؟

حجت‌الاسلام زمانی افزود: رقبای ما تسلط بر زبان‌های عربی، فارسی و اردو را در دستور کار قرار داده‌اند و ما هنوز می‌خواهیم زبان آموزی را شروع کنیم.

معاون امور بین الملل حوزه‌های علمیه با بیان اینکه همه حوزویان باید عزم جدی برای تربیت مبلغان داشته باشند، ابراز کرد: متاسفانه تعداد مبلغان در عرصه بین الملل نسبت به تعداد جمعیت آن مناطق بسیار محدود است.

حجت‌الاسلام زمانی تصریح کرد: آیات الهی و احادیث بسیاری نشان می‌دهد که دلسوزان بسیاری برای اسلام ناب تلاش کردند و ما در طول سی سال هنوز کاری نکرده‌ایم و نیاز است عزمی جدی داشته باشیم تا بتوانیم رسالت حوزه را به درستی عمل کنیم.