پاکستان اقدام یکطرفه در کاهش سلاح های اتمی را بر نمی تابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان در گفتگو با رسانه های آمریکایی گفت: پاکستان اقدامات یکجانبه جهت کاهش سلاح های اتمی خود را قبول نمی کند.

وی در ادامه افزود: با توجه به تلاش هند برای افزایش توان اتمی خود پاکستان نیز برای توازن در منطقه جنوب آسیا سلاح های اتمی خود را افزایش می دهد. پاکستان حاضر است برای کاهش تنش در منطقه با هند مذاکره کند.

سرتاج عزیز قبل از این نیز در واکنش به اظهارات «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا که گفته بود پاکستان باید سلاح های اتمی خود را کاهش دهد و امکان دارد این سلاح ها زمانی بدست تروریستها بیافتد گفت: پاکستان به هیچ وجه سلاح های اتمی خود را کاهش نمی دهد و در عرصه سیستم های حفاظت و نگهداری از تسلیحات هسته ای موفقیت های چشمگیری بدست آورده است.

وی در ادامه تصریح کرد: ممکن است در کنفرانس بین المللی اتمی در ماه جاری میلادی نخست وزیر هند و پاکستان در واشنگتن با هم دیدار و گفتگو داشته باشند.

وی با رد کردن این ادعا که پاکستان در حمله تروریستی به پایگاه هوایی «پتان کوت» ایالت پنجاب هند دست داشته است افزود: این یک ادعای نادرست در سطح جهانی است و آژانس های امنیتی پاکستان در این حمله تروریستی نقشی نداشته اند.

وی در واکنش به اتهامات وارده از طرف هند گفت: آژانسهای اطلاعاتی امنیتی هند در مناطق «فاتا»،«بلوچستان» و «کراچی» در پاکستان با کمک به تروریستها مسایلی را برای اسلام آباد بوجود می آورند.