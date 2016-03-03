به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی‌ بندپی ظهر امروز پنجشنبه در مراسم افتتاح شیرخوارگاه معتضدی کرمانشاه اظهار داشت: در حال حاضر در تمام استان‌های کشور مراکز شیرخوارگاه وجود دارد و ۹۰۰ کودک نیز در مراکز شیرخوارگاه‌های کشور نگهداری می‌شوند.

وی ایجاد بستر آرامش و مکان مناسب برای نگهداری کودکان در مراکز شیرخوارگاه‌ها را سیاست سازمان بهزیستی کشور عنوان و بیان کرد: اولویت سازمان، تغییر جهت برنامه‌های مراکز شیرخوارگاه‌های کشور از مرکز محوری به جامعه محوری و در حقیقت خانواده محوری است.

محسنی بندپی با اشاره به آمادگی سازمان بهزیستی کشور برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: برای اجراسی برنامه‌های خانوده محوری و واگذاری سرپستی نوزادان بی سرپرست به خانوده‌ها برنامه ریزی داریم و برای کودکان بدسرپرست نیز بحث امین موقت را مطرح کردیم.

وی اما در خصوص برنامه‌های سازمان بهزیستی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد گفت: متاسفانه روند آسیب‌های اجتماعی در ایران رو به رشد بوده و بهزیستی در این زمینه برای رفع و یا کاهش آسیب‌های اجتماعی ورود پیدا کرده است.

محسنی بندپی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی ماهیتی پیچیده دارند، افزود: بر اساس آمار ۵۵ درصد علت وقوع طلاق‌ها در کشور ناشی از اعتیاد است و برای مهار و کنترل آن باید برنامه‌های مقابله‌ای تلفیقی از رشته‌های مختلف و مورد نیاز همچون مددکاری باشد.

رئیس سازمان بهزیستی از وجود ۱۲ هزار نیرو در سازمان بهزیستی با تخص های مددکاری، روان شناختی و ... خبر داد و گفت: بهزیستی تنها سازمان برخوردار از تنوع نیروهای کارآمد و متخصص در امر مقابله با آسیب های اجتماعی است.

این مسئول گفت: بیشترین مراکز مشاوره طلاق و نیز اختیارات ساماندهی این موضوع در حوزه اختیارات سازمان بهزیستی قرار دارد.