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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۰۷

رئیس جهادکشاورزی استان همدان عنوان کرد:

جذب ۱۲میلیارد تومان ازاعتبارات اجرای طرح آبیاری تحت فشار در همدان

جذب ۱۲میلیارد تومان ازاعتبارات اجرای طرح آبیاری تحت فشار در همدان

همدان- رئیس جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه در سفر رئیس جمهور به همدان۴۰ میلیارد به توسعه آبیاری تحت فشار در استان همدان تخصیص یافت، گفت: ۱۲ میلیارد تومان از این اعتبار دریافت شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، منصور رضوانی جلال ظهر پنج شنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان بابیان اینکه اتاق بازرگانی در یکی از بخش های مهم اقتصاد وارد شده است، گفت: اتاق بازرگانی کمک حال بخش کشاورزی در جذب سرمایه گذار خواهد بود.

وی بابیان اینکه در این مجموعه بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان توسط کمیسیون های مختلف تصویب شده که مشمول تبصره ۱۱ هستند، عنوان کرد: تنها ۱۲ میلیارد تومان از ۴۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده به  بخش آبیاری تحت فشار در استان همدان دریافت شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان نیز بابیان اینکه وام هایی که برای کشاورزی لحاظ شده ربوی هستند، افزود: مقرر شده بانک ها ۲۰ درصد از اعتبارات جاری خود را در اختیار کشاورزان قرار دهند اما این امر تحقق نیافت و تنها بانکی که این کار را انجام داد، بانک کشاورزی بود.

ابوالقاسم سوزنچی به بخش گلخانه نیز اشاره داشت و گفت: توسعه بخش گلخانه هدف دولت بوده و به خاطر مشکلات آب نیازمند توجه بیشتر است.

وی همچنین با بیان اینکه موفقیت در بخش آبیاری تحت فشار یکی از افتخارات استان همدان است، بیان داشت: تنها ۱۲ میلیارد تومان از اعتبارات تخصیص داده شده به این بخش دریافت شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان با اشاره کمیته پشتیبانی وام به تعهدات خود عمل نمی کند، ادامه داد: اگر به دنبال صادرات گوشت مرغ هستیم باید زیر ساخت های آن را فراهم کنیم.

سوزنچی در ادامه بابیان اینکه مجمع نمایندگان می تواند کمک حال بخش خصوصی  و اتاق بازرگانی باشد، بیان کرد: بودجه آموزش و تحقیق مورد غفلت قرار گرفته است.

کد مطلب 3571850

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