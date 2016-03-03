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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۲۷

از سوی سخنگوی وزارت خارجه؛

ایران بیانیه شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب‌الله را محکوم کرد

ایران بیانیه شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب‌الله را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه با محکومیت بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در خصوص تروریستی خواندن حزب الله لبنان گفت: مخالفت دولت‌های عرب با حزب الله، علیه منافع کشورهای اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در خصوص تروریستی خواندن حزب الله لبنان گفت: جنبش مقاومت اسلامی، حزب الله لبنان با پایداری و استقامت در برابر رژیم صهیونیستی و همراهی همه جانبه با ملت مظلوم و جنبش مقاومت فلسطین، به دهه ها رخوت و سستی در رویاروئی با اشغالگران فلسطین خاتمه داد و نخستین پیروزی بزرگ اعراب و مسلمانان در تاریخ منازعه ضد صهیونیستی را رقم زد و برای همیشه به نماد برجسته مقاومت در برابر اشغال و نژادپرستی صهیونیسم تبدیل شد.

وی افزود: مخالفت برخی دولت‌های عرب با جنبش حزب الله که نماینده زنده و پر تلاش آرمانهای ماندگار امت اسلامی در زمینه نیل به استقلال و آزادی و عدالت و عزت و کرامت و رویاروئی با ظلم و ستم و اشغال و نژادپرستی و تروریسم نهادینه دولتی رژیم صهیونیستی و افراط گرایی و تروریسم کور تکفیری است، توجیه کننده هم صدایی و همنوائی این دولتها با اشغالگران فلسطین در تروریستی خواندن جنبش مقاومت نیست و دولتمردانی که با فضاسازی و دروغ پراکنی و اعمال فشار به دولتهای دیگر در پی صدور چنین موضعگیری هائی هستند، دانسته یا ندانسته علیه منافع کشورهای اسلامی عمل می کنند.

کد مطلب 3571852

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