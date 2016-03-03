به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در خصوص تروریستی خواندن حزب الله لبنان گفت: جنبش مقاومت اسلامی، حزب الله لبنان با پایداری و استقامت در برابر رژیم صهیونیستی و همراهی همه جانبه با ملت مظلوم و جنبش مقاومت فلسطین، به دهه ها رخوت و سستی در رویاروئی با اشغالگران فلسطین خاتمه داد و نخستین پیروزی بزرگ اعراب و مسلمانان در تاریخ منازعه ضد صهیونیستی را رقم زد و برای همیشه به نماد برجسته مقاومت در برابر اشغال و نژادپرستی صهیونیسم تبدیل شد.

وی افزود: مخالفت برخی دولت‌های عرب با جنبش حزب الله که نماینده زنده و پر تلاش آرمانهای ماندگار امت اسلامی در زمینه نیل به استقلال و آزادی و عدالت و عزت و کرامت و رویاروئی با ظلم و ستم و اشغال و نژادپرستی و تروریسم نهادینه دولتی رژیم صهیونیستی و افراط گرایی و تروریسم کور تکفیری است، توجیه کننده هم صدایی و همنوائی این دولتها با اشغالگران فلسطین در تروریستی خواندن جنبش مقاومت نیست و دولتمردانی که با فضاسازی و دروغ پراکنی و اعمال فشار به دولتهای دیگر در پی صدور چنین موضعگیری هائی هستند، دانسته یا ندانسته علیه منافع کشورهای اسلامی عمل می کنند.