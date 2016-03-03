ضرورت آمادگی شركت های آبفا برای گذر از بحران كم آبی تابستان۹۵

به گزارش خبر گزاری مهر، به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، ستار محمودی در نشست تخصصی مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی هدف از برگزاری اين نشست را نگاهي به اقدامات سال ۹۴ و آينده شركت های آبفا در سال ۹۵ عنوان كرد و گفت: وزارت نيرو در سال ۹۴ نگاه ويژه ای به ساماندهی و مديريت بحران و تنش آبی در شهرها و روستاهای كشور داشته است.

محمودی گفت: به ظاهردر شرايط آب و هوايی مطلوبی قرار داريم اما با حركت به سمت تابستان و فصل گرما، شاهد كاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی و در برخی مناطق، كاهش ۲۰درصدی بارندگی ها در سطح كشور بوده و با افزايش يك و نيم درجه ای گرمای هوا مواجه بوده ايم. به طوريكه؛ امسال ۱۳استان با بارش منفی روبرو بوده ايم.

وی تاكيد كرد: شركت های آبفا بويزه در برخی استان های كم آب بايستی از آمادگي لازم براي بهبود وضعيت تامين آب شهرها در سال ۹۵ و گذر از تابستانی با كمترين چالش، داشته باشند.

قائم مقام وزير نيرو در ادامه به ضرورت حركت شركت هاي آبفا به سمت مشاركت با بخش خصوصی و تغيير حركت به سمت گردش اقتصادی تاكيد كرد.

ستار محمودی همچنين با بيان اينكه شركت آب و برق در بخش نظام جذب سرمايه نسبت به سازمان های دولتی موفق تر بوده اند، اظهارداشت: اين شركت ها بايستی از حالت شركت هايی با توليد و مديريت هزينه ای به شركت هايی با پتانسيل توليد و جذب سرمايه در قالب طرح های بلندمدت وبا استمرار در عمل تبديل شوند.

اين مقام مسئول همچنين ضمن تاكيد بر ضرورت ارتقاء ظرفيت كارفرمايی شركت های آب و فاضلاب ، وضعيت فعلی اين شركت ها را رضايت بخش اعلام كرد و گفت: اگر شركت های آبفا در وضعيت فعلی باقی بمانند، جوابگوی نياز های آينده نخواهند بود لذا بايستی گام های فكری، طراحی و اجرايی بلند مدتی براي تامين آب شرب شهرها بردارند.

وی در پايان خاطر نشان كرد: در شركت های آبفا شرط اصلی نگاه درست و برنامه درست با استمرار در عمل، پرهيز از نگاه های مقطعی و زودگذر در اقدامات بلند مدت است.