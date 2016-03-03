  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۴

قائم مقام وزير نيرو:

ضرورت آمادگی شركت های آبفا برای گذر از بحران كم آبی تابستان۹۵

ضرورت آمادگی شركت های آبفا برای گذر از بحران كم آبی تابستان۹۵

بندرعباس - قائم مقام وزير نيرو گفت: شركت های آبفا بويژه استان های كم آب بايستی آمادگی لازم برای بهبود وضعيت تامين آب شهرها در تابستان سال ۹۵ را داشته باشند.

به گزارش خبر گزاری مهر، به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، ستار محمودی در نشست تخصصی مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی هدف از برگزاری اين نشست را نگاهي به اقدامات سال ۹۴ و آينده شركت های آبفا در سال ۹۵ عنوان كرد و گفت:  وزارت نيرو  در سال ۹۴ نگاه ويژه ای به ساماندهی و مديريت بحران و تنش آبی در شهرها و روستاهای كشور داشته است.

محمودی گفت: به ظاهردر شرايط  آب و هوايی مطلوبی قرار داريم  اما با حركت به سمت تابستان و فصل گرما، شاهد كاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی و در برخی مناطق، كاهش ۲۰درصدی بارندگی ها در سطح كشور بوده و با افزايش يك و نيم درجه ای گرمای هوا مواجه بوده ايم. به طوريكه؛ امسال ۱۳استان با بارش منفی روبرو بوده ايم.

وی تاكيد كرد: شركت های آبفا بويزه در برخی استان های كم آب بايستی از آمادگي لازم براي بهبود وضعيت تامين آب شهرها در  سال ۹۵ و گذر از تابستانی با كمترين چالش، داشته باشند.

قائم مقام وزير نيرو در ادامه به ضرورت حركت شركت هاي آبفا به سمت مشاركت با بخش خصوصی و تغيير حركت به سمت گردش اقتصادی تاكيد كرد.

ستار محمودی  همچنين با بيان اينكه شركت آب و برق در بخش نظام جذب سرمايه نسبت به سازمان های دولتی موفق تر بوده اند، اظهارداشت: اين شركت ها بايستی از حالت شركت هايی با توليد و مديريت هزينه ای به شركت هايی با پتانسيل توليد و جذب سرمايه در قالب طرح های بلندمدت وبا استمرار در عمل تبديل شوند.

اين مقام مسئول همچنين ضمن تاكيد بر ضرورت ارتقاء ظرفيت كارفرمايی شركت های آب و فاضلاب ، وضعيت فعلی  اين شركت ها را رضايت بخش اعلام كرد و گفت: اگر شركت های آبفا در وضعيت فعلی باقی بمانند، جوابگوی نياز های آينده نخواهند بود لذا بايستی گام های فكری، طراحی و اجرايی بلند مدتی براي تامين آب شرب شهرها بردارند.

وی در پايان خاطر نشان كرد:  در شركت های آبفا شرط اصلی نگاه درست و برنامه درست با استمرار در عمل، پرهيز از نگاه های مقطعی و زودگذر در اقدامات بلند مدت است.

کد مطلب 3571853

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها