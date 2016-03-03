فعالیت ۳۳ امدادگر و نجات گر در طرح نوروزی هلال احمر همدان

به گزارش خبرنگار مهر، جلال نانکری ظهر پنجشنبه در ستاد خدمات سفر شهرستان همدان با بیان اینکه طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی توسط جمعیت هلال احمر اجرا می شود، اظهار داشت: جوانان عضو جمعیت هلال احمر همدان در مبادی ورودی شهر همدان مانند میدان فرودگاه، میدان کربلا و مجتمع عین القضات مستقر می شوند.

وی با بیان اینکه پست های راهنمای مسافران توسط هلال احمر در ورودی شهر راه اندازی می شود، افزود: استقرار خیمه های نماز در کنار پست های راهنمایی مسافر در ورودی شهر از دیگر اقدامات است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان همدان با اشاره به اینکه فضای دوستدار کودک در کنار پست های هلال احمر راه اندازی خواهد شد، بیان کرد: ایستگاه تست قند خون و فشار خون نیز در ایستگاه های سلامت هلال احمر انجام می شود.

نانکری از تعامل هلال احمر همدان با اورژانس و نیروی انتظامی خبر داد و افزود: پایگاه امداد جاده ای غرب کشور به صورت شبانه روزی در ایام تعطیلات نوروز خدمات می دهد و علاوه برآن سایر پایگاه های امدای نیز فعال است.

وی با اعلام این موضوع که شهروندانی که دچار مشکل می شوند می توانند با شماره ۱۱۲ تماس گرفته و به جمعیت هلال احمر اطلاع دهند، اضافه کرد: جمعیت هلال احمر شهرستان همدان در آماده باش کامل برای امداد و نجات در ایام نوروز است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان همدان با اشاره به اینکه ۳۳ امدادگر و نجاتگر در طرح نوروزی جمعیت هلال احمر شهرستان همدان آماده خدمت رسانی هستند، گفت: چهار دستگاه آمبولانس، دو دستگاه خودرو نجات در ایام تعطیلات آماده خدمت هستند.

نانکری همچنین با اشاره به فعالیت امداد هوایی در ایام تعطیلات اظهار داشت: چهار نفر از نیروهای امدادی هلال احمر در این پایگاه برای امداد رسانی به همراه تیم فوریت های پزشکی آماده هستند.

جانشین معاونت عملیات شهرستان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه طرح نوروزی پلیس از ۲۵ اسفند ماه آغاز می شود، گفت: طرح نوروزی پلیس شامل چهار طرح بوده که از آن جمله طرح جمعه آخرسال، چهارشنبه سوری، طرح تعطیلات عید و ۱۳ فروردین است.

۱۸ ایستگاه کنترل انتظامی در ایام تعطیلات در شهر همدان تشکیل خواهد شد

محمد بیات با بیان اینکه ۱۸ ایستگاه کنترل انتظامی در ایام تعطیلات در شهر همدان تشکیل خواد شد، اضافه کرد: این ایستگاه ها در اماکن تفریحی و گردشگری همدان مستقر می شوند.

وی از طرح جمع آوری معتادین متهاجر در سطح شهر خبر داد و عنوان داشت: تا کنون ۷۰ نفر از معتادین متهاجر دستگیر شدند که طرح باز هم ادامه دارد.

بیات اظهار کرد: علاوه بر جمع آوری معتادین متهاجر از سطح شهر طرح جمع آوری اراذل و اوباش نیز در دستور کار قرار دارد.

مسئول بهداشت محیط شهرستان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه طرح بسیج سلامت نوروزی از ابتدای اسفند ماه آغاز شده است، گفت: ۴۷ نفر نیرو در شهر همدان شامل پنج کارشناس، ۴۱ بازرس و یک کارشناس آزمایشگاه در اجرای این طرح همکاری می کنند.

ضبط پنج هزار و ۵۰۰ کیلو گرم مواد غذایی غیر قابل مصرف در شهرستان همدان

حسین خالقی مجد با اشاره به اینکه هشت هزار و ۹۴۶ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن خدماتی رفاهی تحت پوشش این طرح قرار دارند، بیان کرد: تا کنون بیش از ۱۰ هزار بازرسی انجام شده و ۲۰۰ امکنه عمومی و ۲۰۰ مجتمع خدماتی رفاهی و رستوران بین راهی و غیره بازرسی شده است.

وی از صدور ۱۸۵ اخطاریه کتبی خبر داد و گفت: ۲۳ مورد معرفی به مراجع قضایی و ۶۳ مورد هم نمونه برداری آب و ۵۴ مورد نمونه برداری غذایی انجام شده است.

خالقی مجد از ضبط پنج هزار و ۵۰۰ کیلو گرم مواد غذایی غیر قابل مصرف در شهرستان همدان خبر داد و اضافه کرد: با شروع شدن تعطیلات در جلوگیری از فروشندگان دوره گرد نیز اقداماتی انجام می شود.

وی گفت: لیست مدارس و محل های اسکان نیز باید به مرکز بهداشت ارسال شود تا کمبودها و کاستی ها بررسی و ارزیابی شود.