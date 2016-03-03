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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۳۰

با حضور فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی؛

فرمانده جدید مرزبانی خراسان رضوی معرفی و منصوب شد

فرمانده جدید مرزبانی خراسان رضوی معرفی و منصوب شد

مشهد- طی مراسمی که صبح پنچشنبه با حضور فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی کشور و مسئولان محلی برگزار شد فرمانده جدید مرزبانی خراسان رضوی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان رضوی صبح پنجشنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید مرزبانی این استان بیان کرد: حضور مقتدرانه و تمهیدات بازدارنده نیروهای مرزبانی شمال شرق موجب شده تا در حال حاضر مسیر قاچاق به جنوبی ترین نقاط مرزی تغییر کند.

علیرضا رشیدیان با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و همجواری با مرز گفت: به رغم حضور نیروهای چند ملیتی و بیگانه در کشورهای همسایه،  خراسان رضوی یکی از امن ترین مرزهای کشور را دارد.

وی افزود: حفظ و حراست از مرزها در این خطه به دلیل وجود بارگاه منور رضوی و تردد تعداد قابل توجهی از زائران داخلی و خارجی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

رشیدیان امنیت را زیربنای توسعه دانست و تاکید کرد: به مدد مسئولیت پذیری این نیروها مردم استان در آرامش کامل به سر می برند و همچنین افزایش تعاملات با کشورهای همسایه مرهون این مهم است.

استاندار خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد: با تحول در فرمانده مرزبانی استان زمینه ارائه خدمت مطلوبتر به زائران و مجاوران حریم قدسی حضرت رضا(ع) فراهم شود.

گفتنی است در این مراسم از تلاش های سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد کاظم تقوی قدردانی و سردار سرتیپ دوم پاسدار ماشالله جانثار به عنوان فرماندهی مرزبانی استان معرفی و منصوب شد.
 

 

 

 

 

کد مطلب 3571855

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