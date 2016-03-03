بیمارستان ۳۲ تختخوابی خوروبیابانک سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز درمان بستر ۱۰ تختخوابی شهر جندق در زمینی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع و با زیربنای دو هزار متر و نیز اعتبار ۵۰ میلیارد ریالی، افتتاح شد.

اتاق عمل، رادیولوژی، دندانپزشکی، پزشک خانواده و کودک، واحد زایمان و اورژانس عمومی از جمله بخش های این مرکز درمانی است که در یک شهر پنج هزار نفری ساخته شده است.

همچنین در ادامه سفر وزیر بهداشت به خور و بیابانک در شرق استان اصفهان، از بیمارستان ۳۲ تختخوابی این شهرستان و مرکز درمانی فرخی هم بازدید شد.

وزیر بهداشت در این بازدید با اشاره به تردد فراوان خودروها در جاده خور و بیابانک، اظهار داشت: این مسئله سبب شده تا تصادف در این جاده نیز افزایش داشته باشد که به همین دلیل ساخت این بیمارستان در این شهرستان ضرورت دارد.

حسن قاضی زاده هاشمی، افزود: درصورتیکه اعتبار مورد نیاز این بیمارستان تامین شود، سال آینده این طرح قابل بهره برداری است.

وی همچنین ادامه داد: با توجه به مسئله تردد خودروها، اورژانس هوایی نیز یکی از نیازهای شهرستان خور و بیابانک است.

وزیر بهداشت زمان آغاز به کار پروژه ساخت بیمارستان خور و بیابانک را سال ۸۷ عنوان کرد و گفت: وزارت بهداشت تمام تلاش خود را برای بهره برداری از این طرح به کار بسته است.

قاضی زاده از مزیت های ساخت این بیمارستان را حضور متخصصان پزشکی در شهرستان دانست و گفت: با توجه به نیاز مردم شهرستان به پزشکان مختلف، این طرح یکی از راه های اساسی برای پاسخ گویی به نیاز مردم خور و بیابانک خواهد بود.

