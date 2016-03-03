لزوم همفکری با اعضای اتاق بازرگانی و اصناف برای حل مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تجری ظهر امروز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان کرمانشاه با نمایندگان منتخب مجلس دهم استان که در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: کرمانشاه به عنوان مرکزیت غرب کشور شناخته شده و امیدوار هستیم این استان بتواند به جایگاه واقعی خود در حوزه تجارت و بازارهای اقتصادی دست پیدا کند.

وی با اشاره به حضور خود در مجلس هشتم و بنای خوبی که برای توسعه همه جانبه اقتصادی در این مجلس پایه ریزی شده بود، افزود: ساماندهی بخش های اقتصادی بازار و قانون تجارت در مجلس هشتم نهایی شد اما باید برخی موانع موجود بر سر راه نیز برداشته می شد.

نماینده منتخب مردم قصرشیرین، گیلان غرب و سرپلذهاب در مجلس دهم با اشاره به اینکه استان کرمانشاه از پتانسیل ها و ظرفیت های خاصی بهره مند است، افزود: امیدواریم با مدیریت اجرایی و کار کارشناسی نمایندگان این دوره از مجلس بتوانیم بستر و زمینه توسعه اقتصادی استان را فراهم کنیم.

وی محور و زیربنای توسعه اقتصادی را فعالیت و به کارگیری فعالان در حوزه های معدن، تجارت و تعاون دانست و خاطر نشان کرد: با همفکری اعضا اتاق بازرگانی و اصناف می توان به دست آوردهای خوبی در حوزه اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی نائل شویم.

تجری در ادامه تاکید کرد: توسعه بازارچه های مرزی با رویکرد مردم محور و استفاده از تجار استانی و بومی نیز باید در اولویت باشد.

وی با اشاره به اهمیت منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین در اشتغالزایی افزود: توانستیم این پروژه را در مجلس هشتم به تصویب برسانیم تا در نهایت به چشم انداز کلان اقتصادی برای استان شود.

نماینده منتحب مردم قصرشیرین، گیلان غرب و سرپلذهاب در مجلس دهم در پایان تصریح کرد: تکمیل پروژه راه آهن و بهره گیری از ظرفیت های استان به ویژه در بخش معادن می تواند در توسعه اقتصادی استان مهم و موثر باشد.