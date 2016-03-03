توسعه فضای سبز در استان زنجان در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن اسکندری ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح نهالستان کوشکن، افزود: حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی اولویت کاری سازمان منابع طبیعی است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه در استان زنجان همکاری همیارن طبیعت در بحث حفاظت و نگهداری اراضی ملی بسیار مطلوب است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان از کاشت بیش از ۴۰۰ هزار نهال طی هفته منابع طبیعی در استان زنجان خبر داد.

اسکندری تاکید کرد: توسعه فضای سبز جزو برنامه های اصلی این سازمان است وتاکنون اقدامات خوبی هم انجام شده و در مناطق مختلف استان زنجان فضای سبز توسعه یافته است.

وی افزود: طبق منویات مقام معظم رهبری به ازای هر ایرانی باید یک نهال کاشته شود و امروز این سازمان بر تحقق این مهم تاکید جدی دارد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر همه مردم باید دست به دست هم بدهند و برای توسعه منابع طبیعی و پاکی محیط زیست که با وجود اراضی ملی امکان پذیر است با این اداره کل همکاری کنند.

اسکندری افزود: برای توسعه فضای سبز استان زنجان باید طرح‌های مشارکتی حفظ و حراست از اراضی ملی اداره کل منابع طبیعی با کمک مردم اجرا شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه برداشت غیر مجاز از آب های زیرمینی منابع طبیعی را تخریب می کند گفت: استان زنجان یک میلیون و ۲۳۴ هزار هکتار منابع‌طبیعی با سند مالکیت به نام دولت دارد.

مدیرکل منابع‌طبیعی استان زنجان افزود: هکتار عملیات آبخیزداری منجر به استحصال ۵۲۰ مترمکعب آب، کاهش ۸ تن فرسایش خاک و افزایش ۱۲۰ کیلوگرم علوفه می‌شود. در واقع، عملیات حوزه آبخیز از آبخیز تا جالیز، نهال‌کاری، احیای مراتع، احداث چکدم‌های سنگی، احداث بند و پخش سیلاب را شامل می‌شود.

اسکندری با بیان اینکه۵۰۰ هکتار و امسال ۱۵۰ هکتار به جنگل‌های استان افزوده شد ادامه داد: استان زنجان در توسعه زراعت چوب دومین استان است در حال حاضر ۱۷ هزار ۸۰۰ هکتار جنگل صنوبر در استان وجود دارد.