خانواده های ایرانی برای مقابله با جنگ نرم دشمن آماده باشند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان ظهر امروز در دومین یادواره سربازان شهید نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: اکنون بیش از ۳۰ ماهواره در فضاست که ۱۶۰ کانال آن فارسی زبان بوده و در ایران نیز قابلیت دریافت ۱۸ هزار شبکه به صورت رایگان وجود دارد، این یعنی جنگ نرم تمام عیار دشمن است.

وی افزود: باید با صلابت، هوشیاری و بصیرت همگان به ویژه خانواده های ایرانی در برابر این توطئه ها ایستاد، چرا که دشمن بی هویتی خانواده ایرانی را که زمینه ساز تحکیم نظام بوده را نشانه گرفته است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حفظ آمادگی فرماندهان نیروی زمینی برای مقابله با جنگ نرم، بیان کرد: از فرماندهان می‌خواهم جنگ نرم دشمن را جدی بگیرند و در زمینه آموزش و تجهیزات در آمادگی بالایی قرار داشته باشند و ضمن رصد رفتاری سربازان، آنان را از گزند و توطئه ها دشمنان حفظ بدارند.

امیر پوردستان با اشاره به گروه های تکفیری افزود: به عنوان بازوهای نظامی ایران وظیفه داریم خود را متناسب با تهدیدها آماده کنیم و تهدید امروز مقابله با گروهک‌های تکفیری بوده، که دست نشانده آمریکا و اسرائیل هستند و هدف آنها ضربه زدن به اسلام ناب محمدی است.

وی گفت: راه خنثی کردن توطئه های دشمن حفظ وحدت و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب است، آن هم در سرزمینی چون سیستان و بلوچستان که از تنوع اقوام و مذاهب بهره می گیرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی تاکید کرد: باید با تفکر جنگ نرم و تکفیری ها مقابله کرد، بدانید امروز در منطقه و برخی از کشورها گروهک های تکفیری و تروریستی حضور دارند که جنایات زیادی را مرتکب می شوند و شاید برای آن کشورها تهدید به حساب آید اما برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تهدیدی نیستند و اصلا ما این ها را جزو تهدیدات قلمداد نمی کنیم و حتی برای ما اهمیتی نخواهند داشت.

امیر پوردستان افزود: البته با آمادگی که نیروهای مسلح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارند چنانچه این گروهک ها بخواهند تعرضی به خاک کشور ما داشته باشند، تجاوزات آنها را در نطفه خفه خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: به ملت شهید پرور ایران اسلامی این اطمینان را می دهم که هیچ گونه تهدیدی وجود ندارد و به برکت خون شهدا مرزهای ما از امنیت و آرامش خاصی برخوردار است.