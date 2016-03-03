به گزارش خبرنگار مهر٬ مسعود نصرتی ظهر امروز در نشست مشترک استاندار قزوین با اعضای شورای اسلامی شهر٬ شهردار و مدیران شهری قزوین که در سالن مفاخر شهرداری برگزار شد٬ اظهار کرد: بخش اعظم طرح‌های شهرداری در نقاط مختلف شهر اعم از تقاطع های غیرهمسطح٬ برج‌ها٬ طرح‌های غیرهمسطح٬ باغستان سنتی٬ تراکم در مینودر و کوثر٬ مصلای کوثر٬ بارانداز شمال غرب کشور به اتفاق استاندار مورد بازدید قرار گرفت.

وی افزود: در این بازدیدها نیازهای طرح‌ها توضیح داده شد و تاریخ قطعی افتتاح برای آن تعیین شد تا در پایان شهریورماه ۹۶ به بهره‌برداری برسد.

شهردار قزوین با اشاره به تاکیدات استاندار در خصوص آمادگی برای سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت عنوان کرد: در ادامه نیز با حضور استاندار قزوین بازدیدی از فرودگاه شهرداری به عمل می‌آید.

استفاده از مدیریت بدون پول برای اداره شهر

علی فرخزاد٬ نایب‌رئیس شورای شهر قزوین نیز گفت: بودجه شهرداری در سال ۹۴ بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بود که بخش عمده آن به بخش عمرانی اختصاص یافت و سال ۹۵ نیز رقم بودجه افزایش یافت.

وی اضافه کرد: در دو سال گذشته از شهرهایی نظیر مشهد٬ زنجان و شیراز بازدیدهایی داشتیم که نشان‌دهنده حمایت‌های استانی از طرح‌های این شهرها بود.

فرخزاد تصریح کرد: بخشنامه‌های دولتی در حمایت از شهرداری در دییگر استان‌ها صورت می‌گیرد که انتظار می‌رود چنین حمایت‌هایی از شهرداری قزوین نیز از سوی استانداری به عمل آید.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قزوین همچنین خواستار تفویض اختیارات بیشتر از سوی مجموعه مدیریت ارشد استان قزوین به شهرداری مرکز استان به منظور مدیریت بهتر شهر و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز شد.

فرخزاد بیان کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی موجود نمی‌توان انتظار زیادی از منابع دولتی داشت و به منظور حل مشکلات می‌توان از مدیریت بدون پول بهره گرفت که استفاده از فضاهای خالی نظیر برخی مدارس به عنوان پارکینگ نمونه‌ای از آن است.

طرح‌های ماندگار در کنار برنامه‌های روزمره اجرا شود

عباس ظاهری٬ عضو شورای اسلامی شهر قزوین نیز در این نشست طی سخنانی خاطرنشان کرد: در دوره نخست فعالیت شوراها ۲۳ وظیفه برای شوراها در نظر گرفته شد و با وجود موانع قانونی برای حل مسائل مختلف شهر٬ از طریق مدیریت متحد شهری اقدام به عمل آمد.

ظاهری افزود: هیچ چیز مهم‌تر از حل مشکل مردم نیست و مشکلات مردم نیز فراوان است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی مشکل ورودی‌های شهر را از جمله آن‌هابرشمرد و عنوان کرد: ساختمان تاریخی سعدالسلطنه که در خاورمیانه در نوع خود بی‌نظیر خوانده می‌شود٬ ظرفیت خوبی برای گردشگری به شمار می‌رود و ما نیز باید در کنار کارهای روزمره٬ از خود اثری ماندنی به یادگار بگذاریم که این امر مستلزم حمایت استانی است.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: موضوع رکود مسکن در قزوین نیز مانند دیگر مناطق کشور وجود دارد و برای پویایی جامعه باید به دنبال درآمدهای پایدار باشیم.

حسین صلح‌جو عضو شورای شهر به عنوان دیگر سخنران این نشست ضمن قدردانی از طرح‌های عمرانی در حال اجرا گفت: شهری که طرح‌های عمرانی آن در حال گسترش است٬ باید به همان میزان هم در اجرای طرح‌های فرهنگی گسترش یابد.

صلح‌جو افزود: ضرورت این امر از آن روست که شهر تنها محدود به برج و پل نیسا و چنانچه بخواهیم شهر روح داشته باشد باید در اجرای طرح‌های عمرانی نیز اقدامات شایسته‌ای صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در غیر این صورت نباید انتظار رعایت موضوعات شهروندی را داشت٬ عنوان کرد: تقویت فرهنگ شهروندی٬ فرهنگ عمومی شهر و در رأس آن‌ها تقویت فرهنگ اهل‌بیت(ع) لازمه حیات بخشیدن به شهر است که تنها متولی آن شهرداری نیست.

رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: از استاندار به عنوان نماینده بلافصل دولت در استان درخواست می‌شود تا با مدیریت دستگاه‌های متولی فرهنگ شهر٬ آن‌ها را در راستای تقویت و توسعه فرهنگ شهر سوق دهد.

صلح‌جو یادآور شد: کمبود مسجد به عنوان یک فضای فرهنگی مهم در قسمت‌های تازه توسعه یافته شهر کاملا مشهود است و ستاد ساماندهی مساجد از جمله اقدامات خوب استانداری برای حل مشکلات آن‌ها بوده است.

وی اضافه کرد: استانداری باید به مشکلات فرهنگی شهر و سرانه فرهنگی شهروندان در دستگاه‌ها رسیدگی کند.