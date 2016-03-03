دانشگاه آزاد قهرمان لیگ ووشو بانوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، هفته پاياني مسابقات ووشو لیگ برتر بانوان کشور امروز پنجشنبه در آکادمي ووشو برگزار شد تا چهره تيم های برتر مشخص شود. در این هفته از رقابت ها تيم صدرنشين دانشگاه آزاد امروز توانست برابر هيات قم به پيروزي ۹ بر يک دست يافته و با رسيدن به امتياز ۲۱، قهرماني خود را قطعی کند. هرچند اين تيم در دومين ديدار خود برابر هيات اصفهان شکست خورد، اما اين نتيجه تاثيري در مسير قهرماني دانشگاه آزاد نداشت.

هيات اصفهان نيز علاوه بر برتری مقابل دانشگاه آزاد توانست در ديگر ديدار امروز خود بر جوانه غلبه کرده و با ۱۸ امتياز به نايب قهرمان دست يابد. همچنين تيم جوانه نيز که تا دو هفته قبل رقابت نزديکي با ديگر مدعيان داشت با باقي ماندن در امتياز ۱۲ به سکوي سومي ليگ بسنده کرد.

هيات گيلان با کسب ۹ امتياز در جايگاه چهارمي قرار گرفت و هيات قم نيز بدون امتياز به کار خود پايان داد.

**نتايج هفته پاياني مسابقات ووشو لیگ بانوان کشور به این شرح است:

* هيات گيلان هفت - هيات قم ۲

* هيات اصفهان ۶ - دانشگاه آزاد ۴

هيات اصفهان هفت - جوانه ۳

* دانشگاه آزاد ۹ - هيات قم يک