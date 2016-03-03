روسیه خواستار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «فلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلستان با دفاع از مواضع نخست وزیر این کشور در خصوص ادامه عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا ادعایی را علیه روسیه مطرح کرد.

وی که در اندیشکده چتم هاوس لندن سخن می گفت، گفت تنها کشوری که خواستار خروج انگلستان از اتحادیه اروپا است روسیه است.

هاموند گفت هیچ یک از متحدان ما جمله آمریکا، استرالیا، نیوزلند، کانادا و رژیم اسرائیل خواستار خروج انگلستان از اتحادیه روپا نیستند.

اظهارات هاموند در حالی مطرح می شود که فقط ۱۶ هفته تا تصمیم گیری مردم انگلستان طی یک رفراندوم برای ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا زمان باقی است.

گفتنی است، یک فرمانده ارشد نظامی آمریکا در ناتو نیز در اظهاراتی مشابه با طرح اتهاماتی مشابه علیه روسیه به سناتورهای آمریکایی از تلاش مسکو برای تضعیف اتحادیه اروپا توسط بحران آوارگان خبر داده بود.