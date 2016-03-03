به گزارش خبرنگار مهر٬ فریدون همتی ظهر پنجشنبه در نشست مشترک استاندار قزوین با اعضای شورای اسلامی شهر٬ شهردار و مدیران شهری قزوین که در سالن مفاخر شهرداری برگزار شد٬ اظهار کرد: همچنانکه شهرداری قزوین سرای تاریخی سعدالسلطنه را به خوبی بازسازی کرده است٬ قصد داریم مجموعه دولتخانه صفوی را نیز به شهرداری واگذار کنیم.
وی افزود: هدف ما این است که سالانه یکی از بخشهای دولتخانه صفوی به شهرداری واگذار شود تا به عنوان یک ثروت ماندگار از نظر جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی باقی بماند.
استاندار قزوین ادامه داد: بوستان ملی باراجین قزوین نیز باید از منابع و حمایتهای ملی بهرهمند شود و علاوه بر پایان یافتن بخشهای فعلی٬ طرحهای مورد نیاز جدید نیز به اجرا درآید.
همتی عنوان کرد: به این ترتیب میتوان با بهرهگیری از محیط خوب و مفرح و موقعیت مناسب این بوستان٬ در جذب گردشگر و رونق گردشگری به موفقیت بیشتری رسید که تقویت اشتغال و اقتصاد از نتایج آن است.
وی خاطرنشان کرد: حل مسائلی نظیر آبیاری باغستان٬ دغدغههای شهرسازی و خدمات شهری مورد توجه استانداری است اما برای بررسی دقیقتر این مسائل٬ نشستهای هفتگی در شهرداری با حضور استاندار از این پس ترتیب داده میشود.
استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل طرحها خاطرنشان کرد: باید توزیع خدمات در تمام مناطق با رعایت عدالت صورت گیرد؛ چرا که حتی یک اقدام کوچک کمهزینه نیز میتواند رضایت مردم را در پی داشته باشد.
منوچهر حبیبی٬ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین به عنوان دیگر سخنران این مراسم بیان کرد: با وجود فرصتهای متعدد سرمایهگذاری در قزوین برای جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی در استان از جمله شهر قزوین تلاش میشود.
سیل٬ قزوین را تهدید میکند
حمیدرضا الموتی٬ معاون خدمات شهری شهردار قزوین نیز در این برنامه گفت: طرح جامع جمعآوری آبهای سطحی ۷۰ میلیارد تومان هزینه دارد که تاکنون مطالعات آن انجام شده است.
وی افزود: خطر وقوع سیل شهر را تهدید میکند و چنانچه جمعآوری آن صورت نگیرد٬ مشکلاتی رخ میدهد که جلوگیری از آن نیازمند حمایتهای مالی استانی است.
مدیریت ۱۵۰ میلیون مسافر با ۶۰ میلیارد تومان بودجه
محمدحسن ایرانخواه٬ مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین نیز در این مراسم بیان کرد: ۱۵۰ میلیون نفر سفر در طول سال به وسیله شهرداری قزوین مدیریت میشود که شهرداری قزوین سالانه ۶۰ میلیارد تومان بودجه برای آن هزینه میکند.
ایرانخواه افزود: در دولت یازدهم قرارداد خرید یکهزار و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس منعقد شده است که خواستار اختصاص ۵۰ دستگاه از آنها به شهر قزوین هستیم.
وی ادامه داد: در شهر قزوین سالانه ۶۰ نفر از رانندگان برتر قزوین به عتبات عالیات اعزام میشوند تا از خدمات آنان تا حدی قدردانی شود.
همراهی همگانی دستگاهها برای جذب سرمایهگذار
ناصر گنجی٬ معاون سرمایهگذاری شهردار قزوین نیز بیان کرد: اینک که ارتباط کشور با دیگر کشورها بهبود یافته و رفت و آمد گروههای اقتصادی مؤید همین موضوع است٬ فرصتی برای معرفی زمینههای سرمایهگذاری برای جذب سرمایهگذاران خارجی است.
وی افزود: زمانی حوزه سرمایهگذاری به موفقیت میرسد که تمام دستگاهها همراهی کنند و این امر مستلزم دستور و تأکید استاندار برای دیگر دستگاههاست.
علیرضا خزائلی٬ معاون طرح و برنامه شهردار قزوین نیز در این نشست طی سخنانی اظهار کرد: از حدود یک ماه پیش ستاد تسهیلات سفر استان برای نخستین بار بدون عضویت شهرداری قزوین شکل گرفته است.
خزائلی ادامه داد: این در حای است که شهرداری تاکنون مساحت زیادی از فضاهای تاریخی شهر قزوین را مرمت و نوسازی کرده است وانتظار میرود جایگاه شهرداری در حوزه توسعه گردشگری در نظر گرفته شود.
در این نشست تعداد دیگری از مدیران شهری نیز به بیان مسائل مورد نظر خود پرداختند.
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