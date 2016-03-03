۲۷۳ گلزار شهدا در استان یزد ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ابراهیمی، ظهر امروز در نشستی خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته بزرگداشت شهدا اظهار داشت: حفظ و احیای فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در استان یزد از طریق برگزاری یادواره های شهدا، حفظ قداست و منزلت گلزار شهدا، نامگذاری معابر، میادین و خیابان‌های استان به نام شهدا و جمع آوری، حفظ، ‌ نگهداری و معرفی آثار ادبی انجام می‌شود.

وی عنوان كرد: در این راستا، ۲۷۳ گلزار شهید در استان یزد ساماندهی شده و هر هفته نیز در گلزارهای شهدا، برنامه های فرهنگی و مذهبی اجرا می شود.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه استان یزد، سه هزار و ۸۵۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی كرده است، اظهار داشت: ۱۲۳ شهید استان یزد هنوز مفقود الاثر هستند و نشانی از پیكر آنها برای خانواده هایشان آورده نشده است.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد نیز در این نشست از اجرای طرح سپاس در استان یزد خبر داد.

حجت الاسلام محمدعلی صدرالساداتی بیان كرد: این طرح با توجه به تاكید مقام معظم رهبری در مورد سركشی از خانواده های شهدا، در یزد نیز در حال اجراست.

وی افزود: سال گذشته از همه خانواده های شهدا با حضور مسئولان استانی و شهرستانی سركشی شد و امسال نیز این طرح با جدیت در استان یزد دنبال شده است.

معاون بهداشت و سلامت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد نیز در این جلسه از اجرای طرح جدیدی در حوزه بهداشت و درمان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد خبر داد و گفت: این طرح با عنوان پایش سلامت در حال اجرا است كه والدین و همسران شهدا زیر پوشش این طرح قرار می گیرند.

حسن پارساییان بیان كرد: از مجموع سه هزار و ۶۰۰ نفر از پدران و مادران شهدا، دو هزار و ۲۰۰ نفر زیرپوشش این طرح قرار گرفته اند ضمن اینكه ۶۰۰ نفر از همسران شهدا نیز از مزایای طرح استفاده می‌كنند.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد نیز در این نشست به تشریح برنامه های مختلف فرهنگی پرداخت و اظهار داشت: مسابقه هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو برای دانش آموزان در حال برگزاری است كه در قالب این طرح، دانش آموزان دلنوشته های خود برای شهدا را در برگه های مخصوص مسابقه درج كرده و از میان آنها به چند نوشته برتر جایزه تعلق می گیرد.

محمدحسن فاضلی عنوان كرد: طرحی نیز با عنوان «پیامی از بهشت» در حال اجراست كه در قالب این طرح، علاقمندان با ارسال یك پیامك خالی به شماره ۳۰۰۰۲۵۲۶، بخشی از وصیت نامه یك شهید را در قالب پیام كوتاه دریافت می كنند.

وی همچنین از چاپ ۵۰ كتاب از آثار، اسناد و وصایای جمع آوری شده شهدا خبر داد و گفت: چهار مورد از این كتابها در سال جاری منتشر شده است.