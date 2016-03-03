منتقدان در جشنواره پورتو فیلم «یخ» را تحسین کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، درونمایه اصلی فیلم «یخ» را باید کاتارینا دانست؛ دختر جوانی که هویتش با گذشته عجین شده. او محصول «دی ان ای» مردی است که چند سال پیش جسد یخ زده اش به صورتی کاملا اتفاقی در کوه های پیرینه پیدا شده است.

جوآنا با بازی درخشان ایوانا باکرو، یک دانشجوی فیلمنامه نویسی است. شخصیت کاتارینا پرداخته ذهن اوست، شاید هم داستانش واقعی باشد و هر دو نفر یکی باشند.

این فیلم پرتغالی-اسپانیایی (محصول ۲۰۱۴) را لوییس و گونسالو گالوآئو تِلش (پدر و پسر) به طور مشترک کارگردانی کرده اند. لوییش گالوآئو تِلش می گوید: فیلم ها فاقد مکان و زبان مشخصی هستند. برای اینکه مهاجرت زبان نمی شناسد. رویا زبان ندارد. این موضوع که برخی از شخصیت های فیلم اسپانیایی صحبت می کنند و بعضی پرتغالی قسمتی از جهانشمول بودن آرزو و مهاجرت را نشان می دهد.

آلفونسو پیمنتل پرتغالی که در نقش میگل، زوج رومانتیک جوآنا بازی کرده، در باره تنوع زبانی در این فیلم می گوید: «وجود زبانهای متفاوت ما را مجبور می کرد به جای تاکید بر کدهای زبانی بیشتر بر واکنش ها و احساسات تمرکز کنیم. دست کم این چیزی بود که در بازی کنار ایوانا باکرو احساس کردم.

نمایش «یخ» به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره امسال پورتو که از سال ۱۹۸۱ همواره مهمترین رویداد سینمایی پرتغال لقب گرفته، تحسین علاقمندان و منتقدان بسیاری را در پی داشته است.

پس از اکران یخ در جشنواره فانتاس، این فیلم از این هفته در پرتغال روی پرده رفته و بزودی در اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی اکران خواهد شد. برندگان جشنواره یکشنبه آینده مشخص می شوند.