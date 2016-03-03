  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۲۲

۲کشته و ۱۰زخمی در حمله خمپاره‌ای به بازاری در غرب بغداد

۲کشته و ۱۰زخمی در حمله خمپاره‌ای به بازاری در غرب بغداد

شلیک چندین خمپاره به بازاری در غرب بغداد شماری کشته و زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، یک منبع پلیس عراق روز پنج شنبه از کشته و زخمی شدن ۱۲ نفر بر اثر اصابت چندین خمپاره به یک بازار در غرب بغداد خبر داد.

این منبع اظهار داشت که پنج خمپاره به بازار النصر و السلام در منطقه ابوغریب در غرب بغداد اصابت کرد که در پی آن دو نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند. منبع مذکور که خواست نامش فاش نشود، افزود: در پی این حمله خمپاره ای آمبولانس های امداد به محل حادثه شتافته و مجروحان را به منظور درمان به بیمارستان منتقل کردند.

از سوی دیگر فرمانده عملیات الانبار روز پنج شنبه از کشته شدن ۱۵ تروریست داعش و انهدام یک خودروی بمب گذاری شده در شمال الرمادی خبر داد.

اسماعیل المحلاوی گفت: گروه داعش سعی داشت امروز به یگان های ما در منطقه الحامضیه در شمال شرق الرمادی نزدیک شود که یگانی از تیپ دهم عملیات الانبار توانست ۱۵ عنصر داعش را به هلاکت رسانده و یک خودروی بمب گذاری شده را که تروریستی انتحاری هدایت آن را برعهده داشت با استفاده سامانه موشک های روسی کورنت منهدم نماید.

وی افزود: یگانی از تیپ ۱۶ ارتش نیز توانست ۱۴ بمب و بسته انفجاری را خنثی نموده و ۸ ساختمان مسکونی در شهر الرمادی را پاکسازی نماید.

کد مطلب 3571900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها