به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، یک منبع پلیس عراق روز پنج شنبه از کشته و زخمی شدن ۱۲ نفر بر اثر اصابت چندین خمپاره به یک بازار در غرب بغداد خبر داد.

این منبع اظهار داشت که پنج خمپاره به بازار النصر و السلام در منطقه ابوغریب در غرب بغداد اصابت کرد که در پی آن دو نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند. منبع مذکور که خواست نامش فاش نشود، افزود: در پی این حمله خمپاره ای آمبولانس های امداد به محل حادثه شتافته و مجروحان را به منظور درمان به بیمارستان منتقل کردند.

از سوی دیگر فرمانده عملیات الانبار روز پنج شنبه از کشته شدن ۱۵ تروریست داعش و انهدام یک خودروی بمب گذاری شده در شمال الرمادی خبر داد.

اسماعیل المحلاوی گفت: گروه داعش سعی داشت امروز به یگان های ما در منطقه الحامضیه در شمال شرق الرمادی نزدیک شود که یگانی از تیپ دهم عملیات الانبار توانست ۱۵ عنصر داعش را به هلاکت رسانده و یک خودروی بمب گذاری شده را که تروریستی انتحاری هدایت آن را برعهده داشت با استفاده سامانه موشک های روسی کورنت منهدم نماید.

وی افزود: یگانی از تیپ ۱۶ ارتش نیز توانست ۱۴ بمب و بسته انفجاری را خنثی نموده و ۸ ساختمان مسکونی در شهر الرمادی را پاکسازی نماید.