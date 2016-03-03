۵۰ هزار دانشجو از خدمات کمیته امداد استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اصلی شهرکی امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اکنون تعداد ۴۳ هزار و ۸۱۷ یتیم در سیستان و بلوچستان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و که ۹۰ درصد آنان توسط حامیان غیربومی حمایت می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) به دنبال بخشیدن توسعه به خدمات مددجویان مورد حمایت است، افزود: در حال حاضر افراد زیادی در سیستان و بلوچستان تحت پوشش کمیته امداد هستند و از خدمات آن بهره‌مند هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان بیان کرد: در حال حاضر ۲۲ هزار حامی از ۲۸ هزار یتیم زیر ۱۸ سال تحت پوشش این نهاد مقدس حمایت می‌کنند.

هزار و ۳۵۵ پایگاه جشن نیکوکاری فعال است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان با اشاره به جشن نیکوکاری افزود: هم اینک ۱۳۶ پایگاه ثابت، ۳۳۷ پایگاه سیار، ۵۴۷ پایگاه در مدارس، ۲۲۶ پایگاه در مساجد، ۳۵ مرکز نیکوکاری و ۳۴ پایگاه بسیج در استان کمک های مردمی را جمع آوری می کنند.

وی گفت: احسان و نيكوكاری ريشه در اعتقادات مردم اين سرزمين دارد و مردم با حضور خود در اين جشن‌ها پيشرو بودن خود را در كمك به همنوع به اثبات رسانده‌اند.

شهرکی گفت: کمک به هم نوعان امری بسيار بديهی بوده، چرا كه در سال‌های پيشين نيز مشاهده شده كه استقبال بسيار خوبي از طرف مردم از اينگونه فعاليت‌ها صورت می گیرد یه طوری که اين سنت حسنه جايگاه والايی در دين اسلام دارد.

وی اضافه کرد: میزان کمک های مردمی در جشن نیکوکاری سال قبل این استان، ۲۵ میلیارد ریال بوده که ۲۲ میلیارد ریال آن به صورت کالا اهدا شده است.