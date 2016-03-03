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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۵۳

روز جمعه و به‌صورت کنفرانس تلفنی

سران انگلستان، فرانسه، آلمان و روسیه درباره سوریه گفتگو می‌کنند

سران انگلستان، فرانسه، آلمان و روسیه درباره سوریه گفتگو می‌کنند

«دیوید کامرون»، «آنگلا مرکل» ،«فرانسوا اولاند» و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه روز جمعه درباره تحولات سوریه با یکدیگر گفتگو خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سران آلمان، انگلستان، فرانسه و روسیه برای گفتگو درباره سوریه فردا گفتگو می کنند.

دفتر نخست وزیر  انگلستان امروز اعلام کرد«دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس،«آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان،«فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه روز جمعه با یکدیگر درباره تحولات سوریه گفتگو خواهند کرد.

پیشتر دیوید کامرون اعلام کرده بود که طی روزهای آتی کنفرانسی تلفنی میان سران برخی کشورهای اروپایی با حضور پوتین برگزار خواهد شد اما وی توضیح بیشتری در این خصوص نداده بود.

کد مطلب 3571909
پیمان یزدانی

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