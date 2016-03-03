وضعیت کاهش گازهای گلخانه ای ایران پس از رفع تحریم ها

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار امروز در مراسم اختتامیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست گفت: نمایشگاه با حضور گسترده بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سمن ها و نمایندگان کشورهای خارجی با شکوه بسیاری برگزار شد.

رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرد: برگزاری این نمایشگاه گام مهمی در زمینه ترویج اقتصاد سبز در کشور است و در شرایطی که دنیا به مسئله اقتصاد سبز و فناوری های پاک توجه می کند، توجه به ملاحظات زیست محیطی در کشور بسیار اهمیت دارد.

ابتکار گفت: امروزه کشورها در عالی ترین سطح برنامه ریزی هایشان به گونه ای است که مانع تخریب محیط زیست شوند از این رو فناوری های روز دنیا در این زمینه در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ارائه شد.

به گفته وی، این نمایشگاه همگامی با رویکرد جهانی در راستای حفظ فن بازار و حرکت به سمت اقتصاد سبز بود.

ابتکار گفت: شرکت های بین المللی زمینه را برای تبادل اطلاعات با شرکت های داخلی مناسب دیدند از این رو حضور بسیار فعال و چشمگیری در نمایشگاه داشتند.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: روز به روز نگاه ها نسبت به محیط زیست تخصصی تر، فنی تر و نوآورانه تر می شود از این رو تمام حرکت ها به سمت دانش بنیان شدن پیش می رود که توجه به ضرورت برقراری پیوندهای مالی، تجاری و اقتصادی در این حوزه الزامی است.

وی به حضور دو وزیر محیط زیست فنلاند و اتریش و قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن در نمایشگاه اشاره کرد و گفت: تفاهم نامه های بسیار خوبی بین ایران و این کشورها منعقد شده و نمایندگان کشورهای خارجی به این مساله واقف شدند که مساله محیط زیست در ایران از حالت تشریفاتی خارج و به یک ضرورت رسیده است و اقتصاد ایران به سمت سبز شدن در حال حرکت است.

ابتکار به نشست پاریس اشاره کرد و گفت: در این نشست قرار شد تا سال ۲۰۳۰ افزایش دمای زمین از دو درجه بیشتر نشود و بر این اساس کشورها متعهد شده اند انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهند که ایران 4 درصد غیرمشروط و 8 درصد مشروط به رفع تحریم ها نسبت به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای متعهد شده است.

وی با اشاره به تهیه ردپای کربن در فعالیت ها گفت: باید از تمام فعالیت ها سیاهه انتشار کربن تهیه و برای کاهش آن برنامه ریزی کنیم که بخش اقتصاد، خدمات، حمل و نقل، صنایع، نفت همه باید این رویکرد را اتخاذ کنند تا بتوانیم همپای جامعه جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای پیش رویم.

ابتکار ادامه داد: اکنون یک تا ۱/۵ درجه افزایش دما را تجربه می کنیم که مضرات زیادی برای منابع آب، حیات وحش، تنوع زیستی و کشاورزی به همراه دارد که اگر نتوانیم اقتصاد و پیشرفت را همگام با حفظ محیط زیست منطبق کنیم قطعا خسارات جبران ناپذیری به طبیعت کشور وارد می شود.

وی تاکید کرد: باید اصلاح الگوی کشاورزی، صنعت، و استفاده از منابع آب در کشور صورت گیرد و فعالیت ها در عرصه فناوری های پاک شکل گیرد تا بتوانیم شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست را با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برگزار کنیم.