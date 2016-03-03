خراسان رضوی۲۷ میلیارد ریال برای بازسازی عتبات عالیات کمک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر دهنوی در حاشیه نخستین مجمع ائمه جماعات و خیران در امر بازسازی و توسعه عتبات عالیات بیان کرد: به چز کمک های نقدی مردم خراسیان رضوی امسال دو کیلوگرم مسکوکات از نوع طلا را تحویل ستاد های عتبات عالیات دادند.

وی افزود: کمک های جمع آوری شده برای بازسازی و بهسازی پروژه های صحن فاطمه زهرا(س)، تسطیح گنبد امام حسین(ع)، احداث صحن حضرت زینب(س)، تعمیر خشت های فرسوده گنبد امیر المومنین(ع) هزینه خواهد شد.

وی اظهار کرد: امیدواریم که روند مشارکت ها در خیرین خاص هم ایجاد شود تاکنون پیشقدم اصلی بحث بازسازی حرمین شریف خیرین عام بوده اند.

دهنوی اظهار کرد: با مشارکت مردم خیر ایران اسلامی صحن زیارتی حضرت علی (ع) که دو هزار متر مربع بود امروز با مشارکت خیرین به ۲۰۰ هزار متر مربع افزایش داشته است.

وی با اشاره به تغییر نگاه مردم نسبت به یک دهه قبل گفت: امروز با مشارکت فوق العاده دوستداران اهل بیت(ع) بحث تعمیرات و بازسازی تغییر و به توسعه رسیده است.

رئیس ستاد عتبات عالیات خراسان رضوی خواستار مشارکت خیران از محل اقتصاد، معدن و تجارت شد و ابراز امیدواری کرد قطعاً با ورود و مشارکت این افراد طرح های توسعه ای در کاظمین و سامرا به زودی آغاز خواهد خورد.

سهم کمک های مردم در اربعین بی نظیر بود

دهنوی میزان کمک های مردمی سبزوار در بحث بازسازی عتبات عالیات را بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان برشمرد و خاطر نشان کرد: این رقم جدا از کمک ۴۰۰ میلیون تومانی مردم در دو هفته اربعین بوده است.

وی مهمترین پروژه استان را متمرکز در کاظمین بیان کرد و گفت: صحن امام رضا(ع) در باب المراد و مسقف کردن صحن توسعه صاحب الزمان(عج) در مسجد جواد(ع) از برنامه های سال آینده است.

دهنوی ادامه داد: خراسانی ها در سال آینده پروژه ساعت و تعمیر ماشین های کف شوی حرم حضرت زینب(س) در سوریه و دیگر حرمین شریف را که تاکید نماینده ولی فقیه و استاندار خراسان است اجرائی خواهند کرد.